Лукашенко плюнул в Путина, геи в руководстве России, НЛО, отмена парадов в РФ. Интервью Гордона с Белковским. Видео

Белковский: У Украины сейчас есть уникальный исторический шанс, который бывает раз в жизни Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Белковский говорил о:

ситуации на фронте и о том, как долго будет длиться война между Россией и Украиной;

вероятности того, что украинские дроны приземлятся на Красной площади в Москве;

российской военной технике и возможностях армии РФ;

противостоянии между ФСБ РФ и министерством обороны РФ;

влиянии западных санкций на Россию;

настроениях в российской элите;

здоровье президента России Владимира Путина;

Русской православной церкви;

Китае и о том, окажет ли лидер КНР Си Цзиньпин помощь России;

считающем себя президентом Беларуси Александре Лукашенко и его отношениях с Путиным;

будущих отношениях Украины и НАТО.

"У Украины сейчас есть уникальный исторический шанс, который бывает раз в жизни: стать восточноевропейским полигоном глобальных трендов", – сказал во время интервью аналитик.

Белковский родился в 1971 году в Москве. Окончил факультет экономической кибернетики Московского института управления. Некоторое время работал программистом, затем занялся политическим консалтингом. В разные годы сотрудничал с такими политиками, как Борис Березовский, Ирина Хакамада, Константин Боровой.