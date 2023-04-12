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Лукашенко плюнул в Путина, геи в руководстве России, НЛО, отмена парадов в РФ. Интервью Гордона с Белковским. Видео

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Белковский: У Украины сейчас есть уникальный исторический шанс, который бывает раз в жизни
Белковский: У Украины сейчас есть уникальный исторический шанс, который бывает раз в жизни
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с российским политологом Станиславом Белковским.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Белковский говорил о:

  • ситуации на фронте и о том, как долго будет длиться война между Россией и Украиной; 
  • вероятности того, что украинские дроны приземлятся на Красной площади в Москве; 
  • российской военной технике и возможностях армии РФ;
  • противостоянии между ФСБ РФ и министерством обороны РФ;
  • влиянии западных санкций на Россию;
  • настроениях в российской элите;
  • здоровье президента России Владимира Путина;
  • Русской православной церкви;
  • Китае и о том, окажет ли лидер КНР Си Цзиньпин помощь России;
  • считающем себя президентом Беларуси Александре Лукашенко и его отношениях с Путиным; 
  • будущих отношениях Украины и НАТО. 

"У Украины сейчас есть уникальный исторический шанс, который бывает раз в жизни: стать восточноевропейским полигоном глобальных трендов", – сказал во время интервью аналитик. 

Белковский родился в 1971 году в Москве. Окончил факультет экономической кибернетики Московского института управления. Некоторое время работал программистом, затем занялся политическим консалтингом. В разные годы сотрудничал с такими политиками, как Борис Березовский, Ирина Хакамада, Константин Боровой.

В 2002-м учредил организацию "Совет по национальной стратегии", которая объединила группу из 23 российских экспертов, и несколько лет был ее руководителем. В апреле 2004 года создал и возглавил организацию "Институт национальной стратегии", но спустя пять лет заявил о выходе из ее состава. В 2003 году подготовил несколько резонансных докладов, среди которых "Одиночество Путина" и "Государство и олигархия". Вел авторскую программу на радиостанции "Эхо Москвы".

Политолог часто комментирует происходящее в Украине и России, критикует политику Путина.

В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину, он покинул Россию.

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Станислав Белковский, война России против Украины
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