"Любовь – не туризм". Власти Франции упростят выдачу виз иностранцам, состоящим в гражданском браке с французами

МИД Франции согласился пойти навстречу семьям, где один из партнеров является иностранцем. Из-за мер по борьбе с COVID-19 крайне затруднен въезд в страну тем, чей брак не зарегистрирован официально. Разлученные пары организовали движение под названием "Любовь – не туризм", требуя изменения визовых процедур.

Власти Франции упростят визовые процедуры для воссоединения интернациональных семейных пар, разлученных пандемией COVID-19. Об этом в эфире France Inter 17 сентября заявил госсекретарь министерства иностранных дел Клеман Бон.

По его словам, процедура, которая была введена в действие в начале августа, работает слишком медленно и не позволяет решить проблемы семей, в которых один из партнеров является французом, а другой – иностранцем, но их брак не зарегистрирован официально. Уже на следующей неделе в законодательство внесут изменения, утверждает Бон.

В июне пары, разлученные из-за карантинных и бюрократических ограничений, запустили в интернете кампанию под названием "Любовь – это не туризм". Они требовали снять ограничения для возвращения во Францию находящихся в гражданском браке с французами. Кампания вскоре стала международной.

Члены движения заявили, что после снятия локдауна процедура получения визы стала крайне сложной и унизительной, пишет Le Monde со ссылкой на AFP. От граждан других государств в консульских учреждениях требовали подтверждения романтических отношений с гражданами Франции.

17 марта в связи с пандемией коронавируса Евросоюз закрыл внешние границы. Они были частично открыты 1 июля – для жителей стран, в которых уровень инфицирования ниже среднего по ЕС.