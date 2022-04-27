Макрона закидали помидорами под крики на русском во время его первого публичного выхода после выборов. Видео

Встреча проходила на рынке. Политик находился в центре большой толпы, окруженный телохранителями, когда в него полетели помидоры черри.
Охранники сразу же заслонили собой президента Франции, раскрыв над его головой зонтик.
На видео инцидента, которое опубликовано BFM в Twitter, отчетливо слышно, что после того, как в политика бросили помидоры, кто-то рядом закричал: "Мужики! Мужики!"
Emmanuel Macron ciblé par un jet de tomates lors de son déplacement à Cergy pic.twitter.com/3J0hXIZSRP— BFMTV (@BFMTV) April 27, 2022
Телеканал отмечает, что это первое публичное выступление Макрона с вечера воскресенья 24 апреля и празднования его победы на Марсовом поле.
Как сообщило МВД Франции, по результатам подсчета 100% голосов Макрон победил во втором туре выборов с результатом 58,5% голосов. Его соперница, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, набрала 41,45%.
Вечером 24 апреля, когда стали известны результаты экзит-поллов, Ле Пен признала поражение на выборах. Она заявила, что в рамках своей дальнейшей политической деятельности начинает "великую битву" на выборах в законодательные органы страны.