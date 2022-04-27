Макрона закидали помидорами под крики на русском во время его первого публичного выхода после выборов. Видео

Это первое публичное выступление Макрона после празднования победы на президентских выборах Фото: EPA

Встреча проходила на рынке. Политик находился в центре большой толпы, окруженный телохранителями, когда в него полетели помидоры черри.

Охранники сразу же заслонили собой президента Франции, раскрыв над его головой зонтик.

Фото: EPA

На видео инцидента, которое опубликовано BFM в Twitter, отчетливо слышно, что после того, как в политика бросили помидоры, кто-то рядом закричал: "Мужики! Мужики!"

Emmanuel Macron ciblé par un jet de tomates lors de son déplacement à Cergy pic.twitter.com/3J0hXIZSRP — BFMTV (@BFMTV) April 27, 2022

Телеканал отмечает, что это первое публичное выступление Макрона с вечера воскресенья 24 апреля и празднования его победы на Марсовом поле.