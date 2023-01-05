McDonald's прекращает работу в Казахстане

Агентство Bloomberg сообщило, что у компании возникли проблемы с российскими поставками мяса после решения McDonald's уйти из России Фото: depositphotos.com

"Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ООО Food Solutions KZ прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за проблем со снабжением. О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время", – сказано в сообщении.

Отвечая на вопрос, связано ли это с ситуацией в Украине, в пресс-службе отметили, что причина в поставках.

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник отметило, что у компании возникли проблемы с российскими поставками мяса после решения McDonald's уйти из России.

Хотя казахстанские предприятия не подпадают под действие санкций против Москвы, McDonald's после ухода из РФ запретил своей франшизе закупать мясные котлеты у российских поставщиков. По словам источников, казахстанский бизнес не мог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку более высокие цены и расходы на транспортировку товаров означали бы ведение бизнеса в убыток.

Первый ресторан под брендом McDonald’s в Казахстане был открыт в 2016 году. Всего в стране работают 24 ресторана McDonald’s с примерно 2000 человек персонала.