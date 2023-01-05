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McDonald's прекращает работу в Казахстане

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Агентство Bloomberg сообщило, что у компании возникли проблемы с российскими поставками мяса после решения McDonald's уйти из России
Агентство Bloomberg сообщило, что у компании возникли проблемы с российскими поставками мяса после решения McDonald's уйти из России
Фото: depositphotos.com

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's прекращает работу в Казахстане под этим брендом. Об этом говорится в заявлении управляющей компании.

"Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ООО Food Solutions KZ прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за проблем со снабжением. О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время", – сказано в сообщении.

Отвечая на вопрос, связано ли это с ситуацией в Украине, в пресс-службе отметили, что причина в поставках.

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник отметило, что у компании возникли проблемы с российскими поставками мяса после решения McDonald's уйти из России.

Хотя казахстанские предприятия не подпадают под действие санкций против Москвы, McDonald's после ухода из РФ запретил своей франшизе закупать мясные котлеты у российских поставщиков. По словам источников, казахстанский бизнес не мог закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку более высокие цены и расходы на транспортировку товаров означали бы ведение бизнеса в убыток. 

Первый ресторан под брендом McDonald’s в Казахстане был открыт в 2016 году. Всего в стране работают 24 ресторана McDonald’s с примерно 2000 человек персонала. 

Контекст:

Рестораны McDonald's временно закрылись в России в марте 2022-го после 32 лет непрерывной работы из-за вторжения РФ в Украину. В мае компания объявила окончательное решение об уходе из страны.

В дальнейшем все рестораны сети продали российскому бизнесмену Александру Говору, до этого владевшему несколькими десятками ресторанов сети как франчайзи. Позже бывшие рестораны McDonald's открылись под новым брендом "Вкусно – и точка".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Казахстан, бизнес, ресторан, McDonald's, питание
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