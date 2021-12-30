"Мемориал" пообещал найти законные способы для продолжения работы

В организации отметили, что формальный повод ликвидации "Мемориала", заявленный в иске генеральной прокуратуры, – отсутствие на некоторых материалах ярлыка "иностранный агент".

"Но сегодня в суде был наконец назван не формальный повод, а истинная причина ликвидации "Международного Мемориала": генеральная прокуратура утверждает, что мы неправильно трактуем советскую историю, "создаем лживый образ СССР как террористического государства", "обрушиваем критику на органы государственной власти". А государство, по мнению наших оппонентов, вне критики", – говорится в сообщении.

По мнению правозащитников, решение Верховного суда РФ, который одобрил ликвидацию, еще раз подтвердило, что история политического террора, организуемого и направляемого государственной властью, остается для России не академической темой, интересующей только специалистов, а острой проблемой современности.

"Наша страна нуждается в честном и добросовестном осмыслении советского прошлого; в этом – залог ее будущего. Смешно полагать, что судебная ликвидация Международного Мемориала снимет этот вопрос с повестки дня. Память о трагедиях прошлого необходима всему российскому обществу. И не только российскому: память о государственном терроре объединяет все бывшие советские республики", – говорят в организации.

Правозащитник пообещали, что будут опротестовывать решение Верховного суда РФ всеми доступными путями и найдут законные способы продолжать свою работу.