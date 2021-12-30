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"Мемориал" пообещал найти законные способы для продолжения работы

28 декабря Верховный суд РФ принял решение о ликвидации "Международного мемориала"
28 декабря Верховный суд РФ принял решение о ликвидации "Международного мемориала"
Фото: Memorial / Twitter

Правозащитная организация "Международный мемориал" 28 декабря выпустила официальное заявление относительно решения Верховного суда России ликвидировать организацию по требованию генеральной прокуратуры.

В организации отметили, что формальный повод ликвидации "Мемориала", заявленный в иске генеральной прокуратуры, – отсутствие на некоторых материалах ярлыка "иностранный агент".

"Но сегодня в суде был наконец назван не формальный повод, а истинная причина ликвидации "Международного Мемориала": генеральная прокуратура утверждает, что мы неправильно трактуем советскую историю, "создаем лживый образ СССР как террористического государства", "обрушиваем критику на органы государственной власти". А государство, по мнению наших оппонентов, вне критики", – говорится в сообщении.

По мнению правозащитников, решение Верховного суда РФ, который одобрил ликвидацию, еще раз подтвердило, что история политического террора, организуемого и направляемого государственной властью, остается для России не академической темой, интересующей только специалистов, а острой проблемой современности.

"Наша страна нуждается в честном и добросовестном осмыслении советского прошлого; в этом – залог ее будущего. Смешно полагать, что судебная ликвидация Международного Мемориала снимет этот вопрос с повестки дня. Память о трагедиях прошлого необходима всему российскому обществу. И не только российскому: память о государственном терроре объединяет все бывшие советские республики", – говорят в организации.

Правозащитник пообещали, что будут опротестовывать решение Верховного суда РФ всеми доступными путями и найдут законные способы продолжать свою работу. 

Контекст:

Международное историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" занимается сохранением памяти о политических репрессиях в СССР в XX веке. Одним из его основателей был советский диссидент, лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров.

В 2016-м "Мемориал" был внесен в реестр "иноагентов". В российском министерстве юстиции заявляли, что организация соответствует критериям "иностранного агента", так как получает иностранное финансирование и участвует в политической деятельности в России. После этого "Мемориал" неоднократно штрафовали, обвиняя в неуказании в материалах статуса "иноагента".

11 ноября 2021 года стало известно о требовании генпрокуратуры РФ ликвидировать "Мемориал" и его структурные подразделения, в том числе правозащитный центр. Ведомство обвинило организацию в систематическом нарушении законодательства об "иностранных агентах" и подало соответствующий иск.

Одним из оснований для ликвидации правозащитного центра прокуратура назвала "оправдание экстремизма и терроризма", сообщили в "Мемориале" 12 ноября. Правозащитники отмечают, что речь идет о списке политзаключенных, который ведет "Мемориал", – среди них есть участники организаций "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", "Таблиги Джамаат", "Ат-Такфир Валь Хиджра", а также "Артподготовка" и "Свидетели Иеговы", которые в РФ признаны террористическими и/или экстремистскими.

28 декабря Верховный суд РФ принял решение о ликвидации "Международного мемориала". Запрет "Мемориала" осудили в США и Евросоюзе

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, правозащитники, Верховный суд РФ, общество Мемориал
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