Мэром Берлина впервые станет женщина – экс-министр по делам семьи, попавшая в скандал с плагиатом

Гиффай обвиняли в наличии плагиата в ее докторской диссертации Фото: EPA

В правительстве Ангелы Меркель Гиффай была министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи. Она ушла с должности в мае после обвинений в плагиате в ее докторской диссертации. При этом она уверяла, что писала научную работу "честно и так, как считала правильным".

Пост мэра Берлина до выборов занимал Майкл Мюллер, который решил больше не баллотироваться.

В Берлине СДПГ набрала 21,4% голосов, за ней следуют "Зеленые" с 18,9%, а блок ХДС/ХСС Меркель оказался на третьем месте, набрав 18,1% голосов.