МИД РФ заявил, что Украина пытается воздействовать на российские спутники связи

"Киевский режим при участии специалистов ряда иностранных государств предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи", – говорится в заявлении.

О чем конкретно идет речь, представители государства-оккупанта не уточнили, но назвали происходящее "запредельным нарушением международного права", объявили о своем праве "ответить подобающим образом" и подчеркнули, что "все необходимые возможности для этого имеются".