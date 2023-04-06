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МИД РФ заявил, что Украина пытается воздействовать на российские спутники связи

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МИД государства-оккупанта заявил о "запредельном нарушении международного права"
МИД государства-оккупанта заявил о "запредельном нарушении международного права"
Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook

5 апреля МИД России распространило заявление с обвинениями в адрес Украины в якобы намерении повлиять на спутники РФ.

"Киевский режим при участии специалистов ряда иностранных государств предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи", – говорится в заявлении.

О чем конкретно идет речь, представители государства-оккупанта не уточнили, но назвали происходящее "запредельным нарушением международного права", объявили о своем праве "ответить подобающим образом" и подчеркнули, что "все необходимые возможности для этого имеются".

Контекст:

Государство-агрессор Россия регулярно обвиняет Украину в разных нарушениях, которые не подтверждались доказательствами. В частности, в Москве заявляли об украинских биолабораториях вблизи российских границ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, мобильная связь, МИД России, спутник
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