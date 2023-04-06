МИД РФ заявил, что Украина пытается воздействовать на российские спутники связи

"Киевский режим при участии специалистов ряда иностранных государств предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи", – говорится в заявлении.
О чем конкретно идет речь, представители государства-оккупанта не уточнили, но назвали происходящее "запредельным нарушением международного права", объявили о своем праве "ответить подобающим образом" и подчеркнули, что "все необходимые возможности для этого имеются".
Государство-агрессор Россия регулярно обвиняет Украину в разных нарушениях, которые не подтверждались доказательствами. В частности, в Москве заявляли об украинских биолабораториях вблизи российских границ.