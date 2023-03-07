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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о спецтрибунале для России: Наша цель – решить вопрос иммунитетов президента, премьера и главы МИД РФ

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Cпецтрибунал для России поддерживают уже 30 стран, отметил Кулеба
Cпецтрибунал для России поддерживают уже 30 стран, отметил Кулеба
Фото: EPA

Коалиция стран, которая работает над будущим спецтрибуналом для России, ко второму заседанию 21–22 марта в Страсбурге должна продвинуться в вопросе иммунитетов высшего руководства РФ.

Об этом 6 марта в эфире национального телемарафона сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Видеозапись опубликована на YouTube-канале "Факти ICTV".

По словам министра, спецтрибунал для России поддерживают уже 30 стран.

"Они должны продвинуться в вопросе формы трибунала и в вопросе иммунитетов [президента РФ Владимира] Путина как главы государства, а также премьер-министра [Михаила Мишустина] и министра иностранных дел [Сергея Лаврова]", – сказал Кулеба.

Он отметил, что "в международном праве в любой стране есть такая тройка, которая пользуется полным иммунитетом от преследования".

"А наша цель – безусловно решить этот вопрос иммунитетов. Юридически это возможно, но это такая "филигранная нейрохирургическая операция", – подчеркнул Кулеба.

Контекст:

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров, один из которых – определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны.

2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.

В начале марта во Львове состоялась конференция United for Justice – "Объединенные ради справедливости", или, как называет ее генпрокурор Андрей Костин, "юридический "Рамштайн".

По словам президента Владимира Зеленского, должны быть наказаны "все российские убийцы", каждый организатор агрессии, все, кто обеспечивает войну и террор против украинцев. "Мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну", – отметил глава государства.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Сергей Лавров, МИД Украины, агрессия, коалиция, Дмитрий Кулеба, расследование, преступление, война России против Украины, трибунал, президент, премьер-министр, заседание, Михаил Мишустин, иммунитет
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