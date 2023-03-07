Кулеба о спецтрибунале для России: Наша цель – решить вопрос иммунитетов президента, премьера и главы МИД РФ

Об этом 6 марта в эфире национального телемарафона сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Видеозапись опубликована на YouTube-канале "Факти ICTV".

По словам министра, спецтрибунал для России поддерживают уже 30 стран.

"Они должны продвинуться в вопросе формы трибунала и в вопросе иммунитетов [президента РФ Владимира] Путина как главы государства, а также премьер-министра [Михаила Мишустина] и министра иностранных дел [Сергея Лаврова]", – сказал Кулеба.

Он отметил, что "в международном праве в любой стране есть такая тройка, которая пользуется полным иммунитетом от преследования".

"А наша цель – безусловно решить этот вопрос иммунитетов. Юридически это возможно, но это такая "филигранная нейрохирургическая операция", – подчеркнул Кулеба.