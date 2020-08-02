Министр внутренних дел Индии госпитализирован с COVID-19

Министр внутренних дел Индии Амит Шах стал самым высокопоставленным политиком в стране, у которого выявили коронавирус.

Шах попросил всех, кто контактировал с ним в последнее время, самоизолироваться и пройти тестирование Фото: EPA

Министр внутренних дел Индии Амит Шах был госпитализирован с коронавирусом. Об этом 2 августа сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Шах является помощником премьер-министра Нарендры Моди, он возглавляет министерство, которое находится на переднем крае борьбы с эпидемией коронавируса.

Министр внутренних дел Индии стал самым высокопоставленным политиком страны, у которого выявили коронавирус.

По информации Reuters, Шах попросил всех, кто контактировал с ним в последнее время, самоизолироваться и пройти тестирование.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 2 августа коронавирусом в мире заразилось 17 849 853 человека, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Индия занимает третье место в мире по распространению заболевания – там заболело уже более 1 750 723 человек, 37 364 умерли, 1 145 629 выздоровели.