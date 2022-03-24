Мишель переизбран президентом Евросовета на второй срок

"Сегодня Европейский совет переизбрал Шарля Мишеля своим президентом на второй срок в два с половиной года, с 1 июня 2022 года по 30 ноября 2024 года. Шарль Мишель также был повторно назначен президентом Европейского саммита на тот же период", – говорится в сообщении.
Мишель – третий полноправный президент Европейского совета после создания должности 1 декабря 2009 года в соответствии с Лиссабонским договором.
Мишель является президентом Европейского совета с 1 декабря 2019 года. До этого он был мэром Вавра (город в Бельгии) и премьер-министром Бельгии.
Президент Европейского совета председательствует на заседаниях, а также обеспечивает внешнее представительство ЕС на своем уровне по вопросам, касающимся общей внешней политики и политики безопасности.