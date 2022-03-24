Мишель переизбран президентом Евросовета на второй срок

"Сегодня Европейский совет переизбрал Шарля Мишеля своим президентом на второй срок в два с половиной года, с 1 июня 2022 года по 30 ноября 2024 года. Шарль Мишель также был повторно назначен президентом Европейского саммита на тот же период", – говорится в сообщении.

Мишель – третий полноправный президент Европейского совета после создания должности 1 декабря 2009 года в соответствии с Лиссабонским договором.