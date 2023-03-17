"Мне сказали: "Раздевайся догола", – дали бутылку: "Садись!" Некоглай рассказал о пытках в российском райотделе полиции после видеопародии на российского солдата

Блогер рассказал, что его заставляли извиниться, при этом предполагалось, что он произнесет на камеру уже подготовленный текст.

"Я сразу говорю: "Я не буду извиняться по такому тексту". И произошла словесная перепалка, которая длилась больше четырех часов. Меня отвезли в отдел [полиции], на меня все давили и применяли разные способы. "Если ты сейчас скажешь текст, мы тебе купим сигареты и воду". Сначала от такого до "если ты сейчас не скажешь этот текст, то мы с тобой начнем разговаривать по-другому", – вспоминает Некоглай.

Блогер добавил, что угрозы его "не пугали абсолютно", и силовики это заметили.

"То есть они угрожают, а я как бы говорю: "Я готов извиниться, но не по этому тексту". И когда они увидели, что меня угрозы не пугают, они перешли к делу.. Я сижу в камере. Заходят чеченцы. Не знаю вообще, при чем тут чеченцы, но именно чеченцы зашли. Надевают на меня однозвенные наручники: именно с одним звеном, когда руки вот так вот. И зажимают их так, что у меня, возможно, даже можно найти шрам", – поделился он.

Некоглай продемонстрировал Гордону шрам на левой руке от наручников и пояснил, что "это шрам на всю жизнь".

"Зажимают вот насколько сильно мои наручники, ведут на четвертый этаж. Я стою... Меня заводят в туалет, и я слышу за дверью туалета обсуждение: "Блы, ну если палкой, я могу его сломать..." Вот такие обсуждения. И я просто стою, как наивный человек, и надеюсь: "Да это не про меня речь, это не обо мне. Все нормально. Меня просто будут запугивать. Я же популярный блогер. Да как они могут меня пальцем тронуть? Это же все узнают. Это же глупо, это нерационально", – рассказал блогер.

Он уточнил, что думал таким образом, пытаясь смоделировать, как бы поступили умные люди, но забыл, что находился в компании "не самых умных людей".

"Органы Российской Федерации – это не самые умные люди. Забыв про этот факт, я наивно полагаю, что мне ничего не будет... Приходят три человека в черном полностью, в масках. Практически те же самые, что меня паковали, только с сорванными шевронами, флагами России. Все это сорвано – всего этого нету. Меня заводят в комнату и просто начинают бить в этих однозвенных наручниках", – заявил Некоглай.

По словам блогера, удары были средней силы, при этом не били его только в лицо. В голову, подчеркнул он, все же били, но в затылок, также наносились удары по почкам, спине, ногам – "ляжки, икры".

"И вот в один момент один из них достает телефон и говорит: "Раздевайся догола". Я говорю: "Что? Зачем?" С меня берут срывают футболку, просто рвут на мне одежду. Я понимаю: хорошо. Сам снимаю штаны. Он говорит: "И трусы. Догола раздевайся". Раздеваюсь догола. Человек достает бутылку и говорит: "Садись на бутылку", – рассказал Некоглай.

Речь шла, по его воспоминаниям, о литровой пластиковой бутылке Coca-Сola.

"Я смотрю на это и говорю: "Нет, не сяду". Он снимает на телефон. Говорит: "Садись". – "Не сяду". Ну и начинается насильственно. То есть меня берут, что-то начинают кидать, по полу волочить и пытаться сделать это насильственно. Насильственно у них не получается. Я очень сильно сопротивляюсь, ерзаю, прыгаю, как червь. Не получается насильственно. И начинаются разговоры. У человека был табельный пистолет. Уже начинает заряжать пистолет... Про пистолет я прекрасно понимал: если бы они собирались убивать или стрелять, уже бы сделали давно", – сказал блогер.

По рассказам Некоглая, он понимал, что пистолет – это просто запугивание, но в конце концов блогер начал испытывать страх и решился на хитрость.

"Короче, начали говорить о том, что либо я сейчас сам это сделаю, либо все сейчас будет гораздо хуже. Ну я как бы, сказать честно, испугался. И как бы попробовал их на...бать. Как? Взял и сделал вид, что засовываю ее себе в жопу. Стоял, знаешь, лицом к ним, к стенке, что-то типа что я сую себе эту бутылку... Они смотрят, что-то ржут. И через несколько минут они понимают, что я их на...бываю, что я не засовываю себе бутылку в жопу, а просто делаю вид", –.добавил он.

Обнаружив обман, российские силовики, вспоминает блогер, опять попытались "насильственно это сделать".

"То есть опять начинают меня бить и пытаться насильственно засунуть. У них опять не получается. Но они, видимо, уже за...бались. Потому что этот процесс происходит минут 20. И они уже за...бались с этой бутылкой, видимо, сами. И начали, там, ставить на колени, говорить: "Извиняйся на коленях с оператором, голый полностью. Извиняйся на коленях перед всеми". Я уже на тот момент много-много раз проблевался от стресса, от всего", – признался он.

Блогер уточнил, что тошнило его и от побоев.

"Я же постоянно... Меня бьют по почкам – я блюю. Берут голову – моей головой блевоту вытирают. То есть это была серьезная пытка. И вот еще такой шрам. Это Winston XS потушили об руку. Курил человек – и об руку мне сигарету потушил. Вот шрам тоже", – заявил Некоглай, продемонстрировав следы пыток.

Он подчеркнул, что его "пытали очень серьезно" и шрам от ожога тоже останется на всю жизнь.

"Меня пытали настолько серьезно, что я по-настоящему начал верить, что они меня убьют. Потому что как можно так пытать человека – и потом его отпустить? Это же очевидно будет, что этим людям будет очень плохо, если я отпущусь. Но они, видимо, рассчитывали на то, что я сломаюсь, я испугаюсь, я спрячусь. Они рассчитывали сразу, я понимал, сломать меня", – признался Некоглай.

Блогер убежден, что его хотели сломить этими пытками.

"Но в итоге, там, из меня выбили эти извинения, еще чуть-чуть меня побили – и отправили меня, сняв в коридоре с бомжа куртку... У меня же не было вещей: они все на мне порвали, кроме штанов, трусов и кроссовок. Сняли с бомжа. Просто бомж спал у них в коридоре. Надели на меня эту черную куртку, снятую с бомжа, на голое тело, – и вот так меня отправили. Все", – закончил он рассказ о пытках.

Некоглай также ответил на уточняющий вопрос Гордона, посадили все-таки его российские силовики на бутылку или он этот процесс перед ними сымитировал.

"Да [имитировал]. То есть она не зашла вообще в анальное отверстие, как бы это ни было смешно. На самом деле для меня это не смешная тема. Это грустно – что пытались [это сделать со мной]", – заключил блогер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube