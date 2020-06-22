Москвич погиб, вешая портрет Сталина на стену в подъезде

64-летний пенсионер решил украсить подъезд своего дома в Москве портретом Иосифа Сталина, но упал со стремянки и получил тяжелые травмы головы. Врачам не удалось его спасти.

Житель Москвы погиб про попытке повесить в подъезде своего дома портрет советского генералиссимуса Иосифа Сталина, сообщила 22 июня "Комсомольская правда".

64-летний пенсионер Сергей В., стоя на стремянке, вешал портрет на гвоздь, но случайно оступился, потерял равновесие и упал. Мужчина получил серьезные травмы головы и был госпитализирован.

Источник издания рассказал, что врачи несколько недель боролись за жизнь В., однако спасти его так и не удалось. Он скончался от открытой черепно-мозговой травмы со множественными переломами черепа, кровоизлияний под оболочкой и ушибами веществ мозга, осложнившейся развитием вторичных кровоизлияний в веществе мозга, его отеком и дислокацией.

Перед смертью Сергей успел рассказать сестре обстоятельства, при которых он получил тяжелые травмы, а та передала эту историю полицейским.