МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова

Новикова разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, но какой – в МВД не уточнили Фото: Илья Новиков / Facebook

Из карточки следует, что в отношении Новикова возбуждено уголовное дело, но по какой именно статье, не уточняется.

25 ноября минюст России включил Илью Новикова в реестр физических лиц – "иноагентов". В качестве иностранного источника финансирования в реестре указана Украина.

Сейчас адвокат живет в Киеве. Он жестко критикует российские власти и комментирует события, связанные с войной.

Информацию об объявлении его в розыск Новиков прокомментировал в Facebook. "МВД РФ вдруг спохватилось и объявило меня в розыск там у себя, в своей тундре. Считают почему-то, что я русский без особых примет", – написал он.

Адвокат добавил, что российское ведомство просит сообщить тех, кто знает, где он, и напомнил, что находится в Киеве.

"Пишут, что МВД России объявило меня в розыск в Москве. Им лучше встать в очередь за минобороны России, которое одновременно пытается меня убить своими ракетами в Киеве", – добавил он в Twitter.

Пишут, что МВД России объявило меня в розыск в Москве. Им лучше встать в очередь за Минобороны России, которое одновременно пытается меня убить своими ракетами в Киеве pic.twitter.com/lJ6NiOEui9 — Ilya Novikov (@vertiporokh) November 30, 2022

Новиков – один из адвокатов пятого президента Украины Петра Порошенко. Ранее он также защищал правозащитника из Чечни Оюба Титиева, украинских политзаключенных в России Надежду Савченко, Николая Карпюка, Станислава Клыха.

Кроме профессиональной деятельности, Новиков известен как бывший игрок телевизионного клуба "Что? Где? Когда?", обладатель Бриллиантовой совы и двух Хрустальных сов.