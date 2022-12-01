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МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова

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Новикова разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, но какой в МВД не уточнили
Новикова разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, но какой – в МВД не уточнили
Фото: Илья Новиков / Facebook

МВД России объявило в розыск живущего в Украине российского адвоката Илью Новикова. 30 ноября карточка с его данными появилась в базе розыска министерства, сообщило "Радио Свобода".

Из карточки следует, что в отношении Новикова возбуждено уголовное дело, но по какой именно статье, не уточняется.

25 ноября минюст России включил Илью Новикова в реестр физических лиц – "иноагентов". В качестве иностранного источника финансирования в реестре указана Украина.

Сейчас адвокат живет в Киеве. Он жестко критикует российские власти и комментирует события, связанные с войной.

Информацию об объявлении его в розыск Новиков прокомментировал в Facebook. "МВД РФ вдруг спохватилось и объявило меня в розыск там у себя, в своей тундре. Считают почему-то, что я русский без особых примет", – написал он.

Адвокат добавил, что российское ведомство просит сообщить тех, кто знает, где он, и напомнил, что находится в Киеве. 

https://www.facebook.com/Ilya.S.Novikov/posts/pfbid025m2oc6KkkQPyjoe74pNKLabR953JYjwwx5bUNFLU1tFBwbZqCaQQThfKWnz2Vz6yl

"Пишут, что МВД России объявило меня в розыск в Москве. Им лучше встать в очередь за минобороны России, которое одновременно пытается меня убить своими ракетами в Киеве", – добавил он в Twitter. 

Новиков – один из адвокатов пятого президента Украины Петра Порошенко. Ранее он также защищал правозащитника из Чечни Оюба Титиева, украинских политзаключенных в России Надежду Савченко, Николая Карпюка, Станислава Клыха. 

Кроме профессиональной деятельности, Новиков известен как бывший игрок телевизионного клуба "Что? Где? Когда?", обладатель Бриллиантовой совы и двух Хрустальных сов.

Теги: Россия, розыск, Илья Новиков, МВД РФ, уголовное дело
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