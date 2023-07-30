На польских пограничников возле границы с Беларусью нападают группы агрессивных иностранцев – спецслужбы Польши

"Ситуация на границе Польши с Беларусью остается напряженной. Группы агрессивно настроенных иностранцев ежедневно нападают на польских пограничников – охранников и солдат", – написал он.
Госсекретарь канцелярии премьер-министра Польши отметил, что "белорусские службы не только доставляют мигрантов в приграничную зону, но и снабжают их инвентарем для незаконного перехода (лестницы, болторезы) и нападения на польских пограничников (камни, кирпичи, брусчатка)".
Жарын ретвитнул сообщение польской погранслужбы о том, что только 29 июля с территории Беларуси пытались незаконно перебраться в Польшу 100 человек. По данным ведомства, речь идет о гражданах Индии, Непала, Ирана, Либерии, Сомали, Афганистана и Ирана.
The situation on Poland’s border with Belarus remains tense. Attacks on Polish border patrols – guards and soldiers – carried out by groups of aggressive foreigners occur on everyday basis. https://t.co/UvLwtpiyF4— Stanis * aw * aryn (@StZaryn) July 30, 2023
27 июля, комментируя присутствие на территории Беларуси наемников из ЧВК "Вагнер", признанной в мире преступной организацией, глава МВД Польши Мариуш Каминский заявил, что Польша не допустит появления по соседству "зеленых человечков".
Он подчеркнул, что речь идет о людях, которые, "несомненно, очень опасны". Он отметил, что некоторые из них оказались в Беларуси в результате "политических договоренностей, заключенных между россиянами и белорусским режимом". Польша, Литва и Латвия намерены согласовать совместные действия по закрытию их границ с Беларусью, если там произойдет "серьезный инцидент", цитирует Каминского Reuters.
28 июля заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абромавичус заявил, что Польша и Литва рассматривают возможность закрытия границ с Беларусью из-за находящихся там боевиков.