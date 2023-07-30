На польских пограничников возле границы с Беларусью нападают группы агрессивных иностранцев – спецслужбы Польши

Погранслужба Польши сообщила о 100 нарушителях границы за один день Фото: Straż Graniczna / Twitter

"Ситуация на границе Польши с Беларусью остается напряженной. Группы агрессивно настроенных иностранцев ежедневно нападают на польских пограничников – охранников и солдат", – написал он.

Госсекретарь канцелярии премьер-министра Польши отметил, что "белорусские службы не только доставляют мигрантов в приграничную зону, но и снабжают их инвентарем для незаконного перехода (лестницы, болторезы) и нападения на польских пограничников (камни, кирпичи, брусчатка)".

Жарын ретвитнул сообщение польской погранслужбы о том, что только 29 июля с территории Беларуси пытались незаконно перебраться в Польшу 100 человек. По данным ведомства, речь идет о гражданах Индии, Непала, Ирана, Либерии, Сомали, Афганистана и Ирана.

The situation on Poland’s border with Belarus remains tense. Attacks on Polish border patrols – guards and soldiers – carried out by groups of aggressive foreigners occur on everyday basis. https://t.co/UvLwtpiyF4 — Stanis * aw * aryn (@StZaryn) July 30, 2023