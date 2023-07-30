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На польских пограничников возле границы с Беларусью нападают группы агрессивных иностранцев – спецслужбы Польши

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Погранслужба Польши сообщила о 100 нарушителях границы за один день
Погранслужба Польши сообщила о 100 нарушителях границы за один день
Фото: Straż Graniczna / Twitter

Госсекретарь канцелярии премьер-министра Польши, заместитель координатора специальных служб страны Станислав Жарын сообщил 30 июля в Twitter, что на белорусско-польской границе происходят нападения иностранцев на представителей пограничной службы Польши.

"Ситуация на границе Польши с Беларусью остается напряженной. Группы агрессивно настроенных иностранцев ежедневно нападают на польских пограничников – охранников и солдат", – написал он.

Госсекретарь канцелярии премьер-министра Польши отметил, что "белорусские службы не только доставляют мигрантов в приграничную зону, но и снабжают их инвентарем для незаконного перехода (лестницы, болторезы) и нападения на польских пограничников (камни, кирпичи, брусчатка)".

Жарын ретвитнул сообщение польской погранслужбы о том, что только 29 июля с территории Беларуси пытались незаконно перебраться в Польшу 100 человек. По данным ведомства, речь идет о гражданах Индии, Непала, Ирана, Либерии, Сомали, Афганистана и Ирана.

Контекст:

27 июля, комментируя присутствие на территории Беларуси наемников из ЧВК "Вагнер", признанной в мире преступной организацией, глава МВД Польши Мариуш Каминский заявил, что Польша не допустит появления по соседству "зеленых человечков".

Он подчеркнул, что речь идет о людях, которые, "несомненно, очень опасны". Он отметил, что некоторые из них оказались в Беларуси в результате "политических договоренностей, заключенных между россиянами и белорусским режимом". Польша, Литва и Латвия намерены согласовать совместные действия по закрытию их границ с Беларусью, если там произойдет "серьезный инцидент", цитирует Каминского Reuters.

28 июля заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абромавичус заявил, что Польша и Литва рассматривают возможность закрытия границ с Беларусью из-за находящихся там боевиков.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, Польша, граница, агрессия, пограничники, иностранцы, Станислав Жарын
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