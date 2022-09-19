На юго-запад Японии обрушился тайфун "Нанмадол". Есть погибшие и раненые

В результате тайфуна около 250 тыс. домохозяйств остались без электричества Фото: EPA

Местные органы власти отдали распоряжение об эвакуации нескольких миллионов жителей из регионов Кюсю, Тюгоку, Сикоку и Кансай.

Кроме того, авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways отменили более 800 авиарейсов, запланированных на 19 сентября. Другие авиакомпании также отменяют некоторые рейсы.

Также во многих районах было приостановлено движение суперэкспрессов "синкансэн" (сеть скоростных железнодорожных линий в Японии. – "ГОРДОН"). Так, оператор суперэкспрессов "Кюсю синкансэн" полностью прекратил обслуживание, а на линии "Санъе синкансэн" движение приостановлено между Хаката и Хиросима.

В результате тайфуна, пишет телекомпания, около 250 тыс. домохозяйств остались без электричества.

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