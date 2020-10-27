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Арестованный экс-президент Кыргызстана Атамбаев объявил голодовку – адвокат

По словам адвоката Замира Жоошева, арестованный экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев объявил голодовку в связи с плохими условиями содержания в СИЗО-1 Бишкека.

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Атамбаева взяли под стражу 10 октября
Атамбаева взяли под стражу 10 октября
Фото: ЕРА

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, который был выпущен из заключения протестующими и затем снова оказался под арестом, объявил голодовку в СИЗО-1 столицы страны Бишкеке. Об этом 26 октября сообщил его адвокат Замир Жоошев, сообщает "Радио Азаттык".

"Его содержат в подвальном помещении, где раньше содержали приговоренных к смертной казни. До этого в камере давно никто не находился, в ней только сегодня подключили отопление, канализация не работает, двери в камеру постоянно открыты. Алмазбек Атамбаев объявил голодовку", – сказал адвокат.

По словам Жоошева, в СИЗО-1 Бишкека Атамбаева, у которого бронхит и проблемы с сердцем, перевели 26 октября.

В Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана "Радио Азаттык" сообщили, что Атамбаев переведен в СИЗО-1 решением Бишкекского городского суда.

23 июня 2020 года Атамбаева, который в 2011–2017 годах был президентом Кыргызстана, приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Он вышел на свободу в ночь на 6 октября. Экс-президента выпустили из захваченного демонстрантами здания Государственного комитета национальной безопасности в Бишкеке. Как пишет "Радио Азаттык", Атмабаев находился в СИЗО, так как 2 сентября ему избрали меру пресечения по другому делу – о событиях в селе Кой-Таш. Днем 6 октября суд в Бишкеке отправил Атамбаева под домашний арест. 10 октября его снова взяли под стражу.

Протесты в Бишкеке вспыхнули после парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) прошли политические партии "Биримдик" (получила 24,5% голосов), "Мекеним Кыргызстан" (23,88%), "Кыргызстан" (8,76%) и "Бутун Кыргызстан" (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

Теги: Кыргызстан, СИЗО, арест, Алмазбек Атамбаев, голодовка, Бишкек, президент
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