Нападающего "Ювентуса" Роналду обвинили в нарушении самоизоляции. Он летал в Португалию, болея COVID-19

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не должен был покидать Турин и лететь в Португалию на своем самолете.

Тест на COVID-19, который Роналду сдал в Португалии, оказался положительный Фото: ЕРА (архив)

Нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который в середине октября подхватил коронавирус, обвиняют в нарушении условий медицинского протокола. Об этом рассказал 25 октября в эфире итальянского ток-шоу RAI Che Tempo Che Fa министр спорта Италии Винченцо Спадафора.

Расследование заражения футболиста коронавирусом доказало, что он нарушил медицинский протокол, когда вылетал из итальянского Турина в Португалию на своем частном самолете.

Роналду должен был пребывать в Турине на самоизоляции. В Португалии он получил положительный тест на COVID-19, сказал министр.

"На выходе мы видели, что Роналду не соблюдал медицинский протокол. Это доказывает расследование. На данный момент мы не собираемся останавливать профессиональный футбол, но Серия А установила протокол, после чего сама же нарушила его", – сказал Спадафора.

Роналду находится на самоизоляции с середины октября. Положительный тест на COVID-19 он получил 13 октября. Из-за болезни он пропустил 20 октября матч своего клуба с киевским "Динамо".

Находясь на карантине, форвард "Ювентуса" опубликовал в Instagram видео тренировки на велотренажере.

35-летний Роналду выступает на профессиональном уровне с 2002 года. До перехода в "Ювентус" он играл за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".

В конце июля 2020 года Роналду вышел на второе место в рейтинге лучших бомбардиров в истории.