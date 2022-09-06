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"Не такой уж я и "долгожитель". Кадыров передумал идти в "бессрочный отпуск", вместо этого собрался бить рекорд

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Кадыров после некоторых раздумий решил руководить Чечней как можно дольше
Кадыров после некоторых раздумий решил руководить Чечней как можно дольше
Фото: EPA

Глава Чечни Рамзан Кадыров 6 сентября в Telegram заявил, что его предыдущее заявление о якобы уходе в "бессрочный отпуск" было всего лишь попыткой узнать мнение аудитории.

"Много обсуждают в эти дни мои слова о бессрочном отпуске. Рассуждения, анализ, прогнозы, домыслы. Хочу разрядить атмосферу и положить конец всем разговорам", – написал действующий глава Чечни.

Кадыров пояснил, что в день, когда сообщил об "отпуске", наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что он занимает должность руководителя Чечни 15 лет и является "долгожителем" среди глав регионов.

"Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение. Позже выяснил, что не такой я и "долгожитель" – прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может, я обойду этот показатель", – надеется Кадыров.

Кадыров отметил, что "просто так уйти" он не имеет права: во-первых – считает "святой обязанностью" оправдать доверие населения региона, во-вторых – перед уходом с должности должен спросить "народ и президента России".

"Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск", – написал он. 

3 сентября Кадыров заявил, что "засиделся" на своей должности и собирается "в отпуск", так как обнаружил, что руководит регионом уже 15 лет и является "долгожителем" среди действующих глав субъектов РФ.

Контекст:

Кадырову 45 лет, Чечней он руководит с 2007 года.

Кадыров является ярым сторонником политики президента РФ Владимира Путина, в частности, развязанной Россией агрессивной войны в Украине. Глава Чечни неоднократно делал заявления в поддержку вторжения РФ, сообщал о взятии оккупантами тех или иных украинских населенных пунктов, публично обращался к руководству Украины с предложениями о капитуляции.

26 августа 2022 года в СБУ сообщили, что Кадырова уведомили о подозрении в совершении преступлений на территории Украины.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Чечня, Рамзан Кадыров, Чеченская Республика, рекорд, преступление, курьез, долгожитель, война России против Украины, подозрение, капитуляция
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