"Не такой уж я и "долгожитель". Кадыров передумал идти в "бессрочный отпуск", вместо этого собрался бить рекорд

"Много обсуждают в эти дни мои слова о бессрочном отпуске. Рассуждения, анализ, прогнозы, домыслы. Хочу разрядить атмосферу и положить конец всем разговорам", – написал действующий глава Чечни.



Кадыров пояснил, что в день, когда сообщил об "отпуске", наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что он занимает должность руководителя Чечни 15 лет и является "долгожителем" среди глав регионов.

"Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение. Позже выяснил, что не такой я и "долгожитель" – прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может, я обойду этот показатель", – надеется Кадыров.

Кадыров отметил, что "просто так уйти" он не имеет права: во-первых – считает "святой обязанностью" оправдать доверие населения региона, во-вторых – перед уходом с должности должен спросить "народ и президента России".

"Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск", – написал он.

3 сентября Кадыров заявил, что "засиделся" на своей должности и собирается "в отпуск", так как обнаружил, что руководит регионом уже 15 лет и является "долгожителем" среди действующих глав субъектов РФ.