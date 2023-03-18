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Некоглай: В Москве ко мне пришла полиция: "Вы подозреваетесь в терроризме". Меня 12 часов держали в коридоре и попросили 1 млн руб. Я заплатил – и пошел дальше

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Некоглай: Держали меня в коридоре 12 часов. Без еды и воды. Они не говорили прямо, но понятно, что они хотели денег
Некоглай: Держали меня в коридоре 12 часов. Без еды и воды. Они не говорили прямо, но понятно, что они хотели денег
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

В Москве полицейские вымогательством отобрали у молдавского блогера Николая Лебедева (псевдоним Некоглай) крупную сумму денег. Об этом он рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" журналисту Дмитрию Гордону.

По словам блогера, в Москве "все супермегагрязно устроено в плане денег".

"Если у тебя нет денег, на тебя не смотрят, тебя за человека не держат. Я видел это в компаниях. Полиция на дороге останавливает тебя не для того, чтобы как-то сохранить безопасность своей страны, проверить тебя, а она останавливает тебя до...баться. Четко до...баться. Они даже этого не скрывают. Там никто этого не скрывает. И взять с тебя денег – и пойти дальше. То есть чтобы ты отъ...бался. Короче, это гоп-стоп. Четкие гоп-стопы постоянные там происходят", – сказал блогер.

По его словам, сам он в Москве "наткнулся на один гоп-стоп серьезный". 

"В общем, ко мне один раз приходят в дом в "Москва-Сити", время 9.00. Полиция. Я тогда находился в Москве – честно, не помню – по-моему, один-полтора месяца. Полиция приходит и говорит: "Николай, вы едете с нами. Вы подозреваетесь..." В какой-то серьезной статье: там, терроризм. Терроризм, говорят. Какой терроризм?.. Я не понимаю, что происходит, но ко мне ворвались не в масках, не взломали дверь, не заломали. А так – просто постучали – и "идете с нами", – рассказал Некоглай.

Он подчеркнул, что уже тогда понял, что что-то не так, потому что если бы его действительно подозревали в терроризме, то задерживали бы иначе. Полицейские отвезли его в отдел МВД России по Пресненскому району, который, по данным блогера, считается самым коррумпированным в городе.

"Это самый мусорской бесовской отдел, где меня, кстати, пытали. В этом же отделе просто у меня забирают телефон – и заводят в кабинку. И старший лейтенант Вячеслав начинает мне говорить о том, что "вот смотри: письмо пришло на почту "Москва-Сити". И там письмо якобы от моего имени, с моего имейла, что "я, Некоглай, сейчас взорву "Москва-Сити", аллаху акбар", там... "Вынесите мне $2 млн и вертолет, или я все тут подорву..." – рассказал Лебедев.

Он подчеркнул, что сразу же сказал полиции, что это писал не он, но это не помогло. 

"И произошло 12-часовое держание меня в коридоре. Меня не посадили в клетку, в КПЗ. Меня посадили просто в коридор, который закрывается, и держали меня в коридоре 12 часов. Без еды и воды... Они не говорили прямо, но понятно, что они хотели денег. С ними связался мой человек, с которым я тогда работал. Договорился. И они попросили 1 млн руб. [около $13 тыс.], чтобы меня отпустить из такой ситуации", – сказал Некоглай.

Он отметил, что его задержание даже не оформляли, не было никаких протоколов, его просто держали в коридоре. 

"И я заплатил деньги, пошел дальше и не стал развивать эту ситуацию. Мне посоветовали: "Не надо. Это очень серьезный отдел. Ты ничего не сделаешь. Если ты откроешь сейчас рот, тебя закроют". И я молчал и продолжил жить после такого даже", – подытожил блогер. 

Блогер Некоглай: В Молдове я буду работать с пророссийским населением и объяснять, что они долбо...бы. Я буду устраивать парады в честь Украины и кричать, что Россия – террористы. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Некоглай (Николай Лебедев) родился 14 ноября 2000 года в Кишиневе (Молдова), до ноября 2022 года года жил в Москве. Блогер выкладывает в своих соцсетях стримы, клипы и юмористические ролики. В TikTok у него более 10 млн подписчиков, в YouTube – более 700 тыс., в Telegram – более 500 тыс.

Некоглай поддерживает Украину в войне против российского агрессора. Блогер помогает ВСУ. В ноябре 2022 года блогера задержали силовики после появления его видеопародии на российского военного, которого закидали гранатами в окопе. Позже Лебедев рассказал, что в полиции РФ его избили, раздели и заставили сесть на бутылку, снимая происходящее на камеру, а также остригли. Блогер якобы предлагал полицейским по 1 млн руб. (около 500 тыс. грн), чтобы они прекратили бить, но те не останавливались.

После скандала с пародией на российского военного его депортировали из России.

В свою очередь, Некоглай после пыток в полиции РФ пообещал купить для ВСУ дроны на $100 тыс. и заявил, что будет "бороться с российским режимом, пока жив". Это заявление блогер сделал 19 января. Уже 2 марта он передал ВСУ обещанные беспилотники.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Москва, деньги, МВД РФ, вымогательство, блогер, силовики, Некоглай
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