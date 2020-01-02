Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Нидерланды официально отказались от названия "Голландия"

Королевство Нидерланды с 1 января 2020 года официально отказались от названия "Голландия", которое употреблялось ранее.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На реформу названия Нидерланды потратят примерно &euro;200 тыс.
На реформу названия Нидерланды потратят примерно €200 тыс.
Фото: ЕРА

В Нидерландах официально прекратили использование слова "Голландия" для названия государства. Об этом сообщает нидерландский вещатель NOS.

С 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название "Нидерланды". Как отметили в министерстве иностранных дел Нидерландов, это сделали для формирования унифицированного национального бренда. На реформу названия Нидерланды потратят примерно €200 тыс.

"Мы хотим представить Нидерланды как открытую, интересную и инклюзивную страну", – заявили в МИД.

Теги: Нидерланды, голландия, переименование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Тихое место 2". Вышел трейлер фильма с Эмили Блант. Видео
  "Тихое место 2". Вышел трейлер фильма с Эмили Блант. Видео
Plus size модель Грэм поделилась ню-снимком
Plus size модель Грэм поделилась ню-снимком
Каменских, Джамала, Винник, Тина Кароль, Полякова, Dzidzio поздравили поклонников с Новым годом
Каменских, Джамала, Винник, Тина Кароль, Полякова, Dzidzio поздравили поклонников с Новым годом
  "Дівчата-хмарочоси". Никитюк и Педан презентовали клип. Видео
  "Дівчата-хмарочоси". Никитюк и Педан презентовали клип. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS