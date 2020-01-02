Нидерланды официально отказались от названия "Голландия"

В Нидерландах официально прекратили использование слова "Голландия" для названия государства. Об этом сообщает нидерландский вещатель NOS.
С 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название "Нидерланды". Как отметили в министерстве иностранных дел Нидерландов, это сделали для формирования унифицированного национального бренда. На реформу названия Нидерланды потратят примерно €200 тыс.
"Мы хотим представить Нидерланды как открытую, интересную и инклюзивную страну", – заявили в МИД.