Нидерланды официально отказались от названия "Голландия"

Королевство Нидерланды с 1 января 2020 года официально отказались от названия "Голландия", которое употреблялось ранее.

В Нидерландах официально прекратили использование слова "Голландия" для названия государства. Об этом сообщает нидерландский вещатель NOS.

С 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название "Нидерланды". Как отметили в министерстве иностранных дел Нидерландов, это сделали для формирования унифицированного национального бренда. На реформу названия Нидерланды потратят примерно €200 тыс.

"Мы хотим представить Нидерланды как открытую, интересную и инклюзивную страну", – заявили в МИД.

В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на песенном конкурсе "Евровидение", который пройдет в Роттердаме в мае 2020 года и во время Олимпийских игр в Токио.