Новая Зеландия объявила о санкциях против оборонных предприятий и сенаторов РФ

"Поскольку военная машина президента [России Владимира] Путина продолжает свои незаконные атаки и по мере того, как становятся известны новые разоблачения зверств, мы полны решимости возложить ответственность на тех, кто причастен к ним. Мы поддерживаем народ Украины и стремимся привлечь к ответственности президента Путина и его группу разжигателей войны", – сказала Махута.

Этот пакет санкций направлен против 170 членов Совета Федерации, а также шести компаний и организаций оборонного сектора, которые способствовали посягательству на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Новая Зеландия также усилила санкции против 400 человек, которым ранее запретили въезд в страну.

"Это еще больше запретит тем, на кого мы уже наложили санкции, вести деятельность в Новой Зеландии, а также не позволит Новой Зеландии стать финансовым убежищем для тех, кто причастен к незаконной деятельности России в Украине", – заявила Махута.

Эти санкции дополняют ряд других мер, принятых Новой Зеландией в ответ на продолжающуюся агрессию, включая торговые меры и гуманитарную помощь.