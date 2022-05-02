Новая Зеландия объявила о санкциях против оборонных предприятий и сенаторов РФ

"Поскольку военная машина президента [России Владимира] Путина продолжает свои незаконные атаки и по мере того, как становятся известны новые разоблачения зверств, мы полны решимости возложить ответственность на тех, кто причастен к ним. Мы поддерживаем народ Украины и стремимся привлечь к ответственности президента Путина и его группу разжигателей войны", – сказала Махута.
Этот пакет санкций направлен против 170 членов Совета Федерации, а также шести компаний и организаций оборонного сектора, которые способствовали посягательству на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Новая Зеландия также усилила санкции против 400 человек, которым ранее запретили въезд в страну.
"Это еще больше запретит тем, на кого мы уже наложили санкции, вести деятельность в Новой Зеландии, а также не позволит Новой Зеландии стать финансовым убежищем для тех, кто причастен к незаконной деятельности России в Украине", – заявила Махута.
Эти санкции дополняют ряд других мер, принятых Новой Зеландией в ответ на продолжающуюся агрессию, включая торговые меры и гуманитарную помощь.
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Япония и другие страны ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд. Как отмечала BBC, считается, что большая их часть находится на Западе, а значит, попала под заморозку.
Евросоюз заблокировал российские активы на €35 млрд, сообщило агентство Bloomberg 21 апреля.