ЕС может ввести санкции против ядерного сектора России. Это предложение поддерживает и Германия – СМИ

Такой шаг может ударить по поставкам урана, который служит топливом для построенных в России энергетических реакторов, а также для новых ядерных проектов, которыми управляет дочерняя компания "Росатома" в Западной Европе.

Четверо дипломатов заявили журналистам, что санкции в отношении российской атомной промышленности обсуждались на встрече с послами ЕС и Еврокомиссией ранее на этой неделе, причем Польша и страны Балтии возглавили призывы к их введению.

Один из дипломатов сообщил, что посол Германии 27 апреля объявил о новой позиции Берлина: они не только согласны с нефтяными санкциями, но и активно поддерживают поэтапный отказ от нефти, а не просто ограничение цен и запрет на российский уран.

Журналисты Politico считают, что поддержка Германии делает вероятность таких санкций значительно выше. К тому же, многие депутаты Европарламента также просили включить ядерную энергетику в санкции ЕС, отмечает издание.

ЕС активно работает над шестым пакетом санкций против РФ. Однако пока неясно, как скоро могут быть введены санкции на ядерный импорт в ЕС.

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