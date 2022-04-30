ЕС может ввести санкции против ядерного сектора России. Это предложение поддерживает и Германия – СМИ

Такой шаг может ударить по поставкам урана, который служит топливом для построенных в России энергетических реакторов, а также для новых ядерных проектов, которыми управляет дочерняя компания "Росатома" в Западной Европе.
Четверо дипломатов заявили журналистам, что санкции в отношении российской атомной промышленности обсуждались на встрече с послами ЕС и Еврокомиссией ранее на этой неделе, причем Польша и страны Балтии возглавили призывы к их введению.
Один из дипломатов сообщил, что посол Германии 27 апреля объявил о новой позиции Берлина: они не только согласны с нефтяными санкциями, но и активно поддерживают поэтапный отказ от нефти, а не просто ограничение цен и запрет на российский уран.
Журналисты Politico считают, что поддержка Германии делает вероятность таких санкций значительно выше. К тому же, многие депутаты Европарламента также просили включить ядерную энергетику в санкции ЕС, отмечает издание.
ЕС активно работает над шестым пакетом санкций против РФ. Однако пока неясно, как скоро могут быть введены санкции на ядерный импорт в ЕС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада ввели против РФ несколько пакетов санкций, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Европейский союз 8 апреля ввел пятый пакет санкций против 216 физлиц и 18 компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину. В частности, в списке дочери президента РФ Владимира Путина, террористы "ДНР" и "ЛНР" и близкие к Путину бизнесмены. США ввели новый пакет антироссийских санкций 20 апреля.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель анонсировал санкции Евросоюза против энергоресурсов из РФ. По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, шестой пакет санкций ЕС против России включает "пункт о нефти".