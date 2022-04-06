"Объяснили, что они свободны". Украинский социолог рассказал, почему россияне поддерживают диктатора Путина

Разницу между россиянами и украинцами Паниотто (на фото) объяснил на примере Сталина Фото: Volodymyr Paniotto / Facebook

"Пропаганда в России привела к тому, что самой выдающейся исторической личностью является [Иосиф] Сталин, он стал практически национальным героем. Еще 10 лет назад разница в отношении украинцев и россиян к Сталину была невелика – в России было 28% поклонников Сталина, в Украине – 23%. С годами у нас отношение к Сталину ухудшалось, а в России улучшалось. Сейчас у них 60% поддерживают Сталина и считают его выдающейся личностью. У нас таких людей 18%", – сказал Паниотто.

По его словам, это много, "но в отношении России разница поражает".

Социолог также ответил на вопрос, почему диктаторы, в том числе президент РФ Владимир Путин, "по-прежнему находят колоссальную поддержку, несмотря на то, что разрушили жизни миллионов".

"Диктаторы могут формировать те взгляды, которые им нужны, они уничтожают оппозицию, контролируют СМИ. В Советском Союзе как пели: "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек". Людям объяснили, что они свободны, даже более свободны, чем в других странах. Помню, как у меня в детском саду были такие соображения: мне так посчастливилось родиться в Советском Союзе, и я искренне сочувствовал американским детям, которым не повезло родиться в их ужасной стране", – объяснил Паниотто.

Он отметил, что украинцам все время говорят об отсутствии свободы слова, "что олигархические структуры влияют на СМИ".

"Мы постоянно ругаем политиков, власть. А россиянам объяснили, что они живут в свободной стране и все у них хорошо", – подчеркнул Паниотто.