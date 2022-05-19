Оккупанты изменили тактику наступления в Украине – Пентагон

Об этом 18 мая сообщил журналистам представитель министерства обороны США, его цитирует The Washington Post.

Это свидетельствует о том, что амбиции оккупантов стали скромнее даже в тактическом масштабе, добавил представитель Пентагона.

По его словам, обычно российские командиры для маневрирования на поле боя использовали несколько сотен солдат, но из-за длительных боев на Донбассе и приостановки наступления РФ были выделены меньшие подразделения оккупантов – до 100 военных.

Кроме того, эти меньшие подразделения также сократили свои задачи – они сосредоточились на определенных городах, деревнях и даже перекрестках, отметил американский чиновник.

В то же время не изменились другие тактики оккупантов, в частности артиллерийский обстрел с последующим наступлением наземных войск, резюмировали в Пентагоне.

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