Оккупанты изменили тактику наступления в Украине – Пентагон

Об этом 18 мая сообщил журналистам представитель министерства обороны США, его цитирует The Washington Post.
Это свидетельствует о том, что амбиции оккупантов стали скромнее даже в тактическом масштабе, добавил представитель Пентагона.
По его словам, обычно российские командиры для маневрирования на поле боя использовали несколько сотен солдат, но из-за длительных боев на Донбассе и приостановки наступления РФ были выделены меньшие подразделения оккупантов – до 100 военных.
Кроме того, эти меньшие подразделения также сократили свои задачи – они сосредоточились на определенных городах, деревнях и даже перекрестках, отметил американский чиновник.
В то же время не изменились другие тактики оккупантов, в частности артиллерийский обстрел с последующим наступлением наземных войск, резюмировали в Пентагоне.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.
По данным Генштаба ВСУ, армия РФ провалила наступление на нескольких направлениях на востоке Украины. После начала контрнаступления на харьковском направлении украинские военные освободили уже 23 населенных пункта. России будет сложно вернуть себе инициативу в войне против Украины, считает разведка Великобритании.
На 19 мая, по данным Генштаба ВСУ, потери российской армии достигли около 28,5 тыс. человек, наибольшие (за последние сутки) – на славянском, криворожском и запорожском направлениях.