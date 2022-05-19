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Оккупанты изменили тактику наступления в Украине – Пентагон

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Оккупанты продолжают применять тактику артиллерийского обстрела с последующим наступлением наземных войск, отметили в Пентагоне (фото иллюстративное)
Оккупанты продолжают применять тактику артиллерийского обстрела с последующим наступлением наземных войск, отметили в Пентагоне (фото иллюстративное)
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Командиры российских оккупационных войск из-за сопротивления ВСУ и собственных организационных проблем перешли к атакам меньшими подразделениями в войне против Украины.

Об этом 18 мая сообщил журналистам представитель министерства обороны США, его цитирует The Washington Post.

Это свидетельствует о том, что амбиции оккупантов стали скромнее даже в тактическом масштабе, добавил представитель Пентагона.

По его словам, обычно российские командиры для маневрирования на поле боя использовали несколько сотен солдат, но из-за длительных боев на Донбассе и приостановки наступления РФ были выделены меньшие подразделения оккупантов – до 100 военных.

Кроме того, эти меньшие подразделения также сократили свои задачи – они сосредоточились на определенных городах, деревнях и даже перекрестках, отметил американский чиновник.

В то же время не изменились другие тактики оккупантов, в частности артиллерийский обстрел с последующим наступлением наземных войск, резюмировали в Пентагоне.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.

По данным Генштаба ВСУ, армия РФ провалила наступление на нескольких направлениях на востоке Украины. После начала контрнаступления на харьковском направлении украинские военные освободили уже 23 населенных пункта. России будет сложно вернуть себе инициативу в войне против Украины, считает разведка Великобритании.

На 19 мая, по данным Генштаба ВСУ, потери российской армии достигли около 28,5 тыс. человек, наибольшие (за последние сутки) – на славянском, криворожском и запорожском направлениях.

Теги: Россия, США, Украина, Пентагон, Донбасс, военная тактика, армия РФ, артиллерия, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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