Экс-министр обороны Украины Радецкий: В российской армии тактика, оперативное искусство еще совдеповское. Каким надо быть дилетантом, чтобы в колоннах походным маршем вести наступление?

"Прохождение, тактика, оперативное искусство еще у них осталось совдеповское. Каким надо быть дилетантом, чтобы в колоннах походным маршем вести наступление? Ну это же классика, вы понимаете? В колоннах идут походным маршем, не рассредоточены... Какая была уверенность психологическая войск", – сказал он.

Экс-министр обороны Украины отметил, что пришел к такому выводу, пообщавшись со своими "однокашниками" из военных вузов и проанализировав произошедшее в ходе масштабного вторжения.

Радецкий назвал две возможные причины, почему оккупанты действовали именно таким образом.

"Войска не знали, куда идут [...] плюс ко всему еще само слово "специальная операция" (которым официально в РФ называют войну против Украины. – "ГОРДОН"). Ведь война и специальная операция – это две разные вещи. [...] Почему и назвала Россия, чтобы отвечать не за что было", – считает экс-глава Минобороны Украины.

Он объяснил, что спецоперация – это если "провели ее оперативно, зашли в Киев, сменили власть быстренько, раз-два, назначили своих представителей и все, на этом конец", а "война – это затяжное мероприятие".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube