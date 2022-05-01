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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экс-министр обороны Украины Радецкий: В российской армии тактика, оперативное искусство еще совдеповское. Каким надо быть дилетантом, чтобы в колоннах походным маршем вести наступление?

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ВСУ уничтожали оккупантов колоннами
ВСУ уничтожали оккупантов колоннами
Фото: ЕРА

Вторжение российских войск в Украину колоннами было в феврале проявлением дилетантства командования РФ. Об этом бывший министр обороны Украины генерал армии в отставке Виталий Радецкий заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Прохождение, тактика, оперативное искусство еще у них осталось совдеповское. Каким надо быть дилетантом, чтобы в колоннах походным маршем вести наступление? Ну это же классика, вы понимаете? В колоннах идут походным маршем, не рассредоточены... Какая была уверенность психологическая войск", – сказал он.

Экс-министр обороны Украины отметил, что пришел к такому выводу, пообщавшись со своими "однокашниками" из военных вузов и проанализировав произошедшее в ходе масштабного вторжения.

Радецкий назвал две возможные причины, почему оккупанты действовали именно таким образом.

"Войска не знали, куда идут [...] плюс ко всему еще само слово "специальная операция" (которым официально в РФ называют войну против Украины. – "ГОРДОН"). Ведь война и специальная операция – это две разные вещи. [...] Почему и назвала Россия, чтобы отвечать не за что было", – считает экс-глава Минобороны Украины.

Он объяснил, что спецоперация – это если "провели ее оперативно, зашли в Киев, сменили власть быстренько, раз-два, назначили своих представителей и все, на этом конец", а "война – это затяжное мероприятие".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Масштабное вторжение российских войск в Украину началось 24 февраля. Передвигаясь колоннами, оккупанты глубоко заехали на украинскую территорию, оторвались от обеспечения и массово уничтожались украинскими военными.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

На 1 мая, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, потери российской армии составляют около 23,5 тыс. человек личного состава, более 1 тыс. танков, тысячи бронемашин, сотни артиллерийских систем и беспилотников, десятки самолетов, вертолетов и другой боевой и военной техники включительно с кораблями.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, война, военные, оборона, вторжение, наступление, война России против Украины, спецоперация, интервью, Виталий Радецкий, войска, российские оккупанты
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