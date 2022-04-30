ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экс-министр обороны Украины Радецкий: Залужный хорош. В это сложное время не дрогнул. Он подготовленный генерал, очень много работал над собой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Залужный командует ВСУ с июля 2021 года
Залужный командует ВСУ с июля 2021 года
Фото: Defence of Ukraine / Twitter

Бывший министр обороны Украины генерал армии в отставке Виталий Радецкий в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высоко оценил уровень главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

"Состояние украинской армии я оцениваю удовлетворительно. Судя по действиям – генералитет вырос, надо отдать должное. Начиная с главнокомандующего. Молодец! Залужный хорош. В это сложное время – он не дрогнул, он выдержанно, спокойно... Я его знаю давно уже, он подготовленный генерал. Работал очень много над собой", – рассказал Радецкий.

Он отметил, что его время уже "отходит", пришло новое поколение украинских офицеров, изменились вооружение, тактика и стратегия.

"Мы никогда не вели разговоров об этой гибридной войне, представления о ней не имели, так, догадывались", – добавил Радецкий.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого назначения он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – заявил он в марте.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: военные, ВСУ, война России против Украины, Виталий Радецкий, Валерий Залужный
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Во время пребывания Анджелины Джоли во Львове прозвучала воздушная тревога. Актриса среагировала. Видео
  Во время пребывания Анджелины Джоли во Львове прозвучала воздушная тревога. Актриса среагировала. Видео
  Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео
  Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео
"Для всех этот визит был неожиданностью. Многие не могли поверить, что это она". Джоли встретилась во Львове с переселенцами и волонтерами
"Для всех этот визит был неожиданностью. Многие не могли поверить, что это она". Джоли встретилась во Львове с переселенцами и волонтерами
  "О какой войне ты говорила?" Астафьева призналась, что Loboda, которая месяц замалчивала нападение РФ на Украину, заблокировала ее в соцсетях
  "О какой войне ты говорила?" Астафьева призналась, что Loboda, которая месяц замалчивала нападение РФ на Украину, заблокировала ее в соцсетях
  "Война – она всех уравняла". Полякова призналась, что едет в тур по США, чтобы помочь своим музыкантам из теробороны
  "Война – она всех уравняла". Полякова призналась, что едет в тур по США, чтобы помочь своим музыкантам из теробороны
"Так скромно. Без понтов и пафоса". Анджелина Джоли прибыла в Украину – актриса посетила львовскую кофейню. Видео
"Так скромно. Без понтов и пафоса". Анджелина Джоли прибыла в Украину – актриса посетила львовскую кофейню. Видео
Роналду показал новорожденную дочь, брат которой умер во время родов две недели назад
Роналду показал новорожденную дочь, брат которой умер во время родов две недели назад
"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам
"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам
  "Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины
  "Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины
  Астафьева о выступающей в Кремле Повалий: Я когда-то на нее говорила "мама". Мне так стыдно. Это даже не люди, это расходный материал
  Астафьева о выступающей в Кремле Повалий: Я когда-то на нее говорила "мама". Мне так стыдно. Это даже не люди, это расходный материал
  "Они родились при Путине и умерли при нем. И ради него". Смольянинов назвал войну РФ против Украины "бойней и террором"
  "Они родились при Путине и умерли при нем. И ради него". Смольянинов назвал войну РФ против Украины "бойней и террором"
  "Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина
  "Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина
  "Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова
  "Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова
  Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело
  Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело
  Полякова о замалчивающей нападение РФ на Украину Собчак: Она все знает об Украине и в частных разговорах поддерживает
  Полякова о замалчивающей нападение РФ на Украину Собчак: Она все знает об Украине и в частных разговорах поддерживает
  "Она поддерживает ту власть значит, она за убийство украинцев". Федишин высказалась о выступлении Повалий в Кремле после начала войны
  "Она поддерживает ту власть – значит, она за убийство украинцев". Федишин высказалась о выступлении Повалий в Кремле после начала войны
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий" (209529)
2
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой (208884)
3
"Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина (188209)
4
"Война, говорите?" Билозир после ответа Поляковой обвинила ее в хайпе и припомнила певице кокошник (42554)
5
60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что (42411)
6
Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело (36580)
7
"Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины (32811)
8
"Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова (31906)
 
 
 
 