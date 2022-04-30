Экс-министр обороны Украины Радецкий: Залужный хорош. В это сложное время не дрогнул. Он подготовленный генерал, очень много работал над собой

"Состояние украинской армии я оцениваю удовлетворительно. Судя по действиям – генералитет вырос, надо отдать должное. Начиная с главнокомандующего. Молодец! Залужный хорош. В это сложное время – он не дрогнул, он выдержанно, спокойно... Я его знаю давно уже, он подготовленный генерал. Работал очень много над собой", – рассказал Радецкий.

Он отметил, что его время уже "отходит", пришло новое поколение украинских офицеров, изменились вооружение, тактика и стратегия.

"Мы никогда не вели разговоров об этой гибридной войне, представления о ней не имели, так, догадывались", – добавил Радецкий.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)