Экс-министр обороны Украины Радецкий: Залужный хорош. В это сложное время не дрогнул. Он подготовленный генерал, очень много работал над собой

"Состояние украинской армии я оцениваю удовлетворительно. Судя по действиям – генералитет вырос, надо отдать должное. Начиная с главнокомандующего. Молодец! Залужный хорош. В это сложное время – он не дрогнул, он выдержанно, спокойно... Я его знаю давно уже, он подготовленный генерал. Работал очень много над собой", – рассказал Радецкий.
Он отметил, что его время уже "отходит", пришло новое поколение украинских офицеров, изменились вооружение, тактика и стратегия.
"Мы никогда не вели разговоров об этой гибридной войне, представления о ней не имели, так, догадывались", – добавил Радецкий.
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого назначения он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – заявил он в марте.