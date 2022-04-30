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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экс-министр обороны Украины Радецкий: Россию подвела разведка. Они думали, что тут их встретят хлебом-солью

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Радецкий сказал Гордону, что был уверен в профессионализме украинской армии
Радецкий сказал Гордону, что был уверен в профессионализме украинской армии
Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

В войне с Украиной Россию сильно подвела ее разведка, представив ложную информацию, что войска РФ смогут пройти форсированным маршем до Киева. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил бывший министр обороны Украины генерал армии в отставке Виталий Радецкий.

"Любую литературу почитайте, любого полководца. Там пишется, что основа основ ведения боевых действий – хорошая разведка. Россию подвела именно разведка. Именно эта информация ложная, что они пойдут форсированным маршем до Киева и их встретят цветами, хлебом и солью. Вот в чем вся проблема этой группировки, которая надвигалась на Украину", – подчеркнул он.

На вопрос Гордона, опасался ли генерал, что Украина может проиграть эту войну, Радецкий ответил отрицательно.

"Восемь лет войны, этот опыт, который накопили наши Вооруженные силы, они какую-то давали внутреннюю уверенность. Сомнения всегда бывают: а если не так сделают, не туда пойдут. Но в плане подготовки у меня уверенность была", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, армия, война, разведка, война России против Украины, Виталий Радецкий
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