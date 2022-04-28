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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Петрулевич о Залужном: В нужное время нам Боженька дал нужных людей

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Петрулевич: Армия его любит, тероборона любит. Его все любят! Почему? Потому что пацан оказался с яйцами
Петрулевич: Армия его любит, тероборона любит. Его все любят! Почему? Потому что пацан оказался с яйцами
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший глава управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор запаса Александр Петрулевич в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высоко оценил профессиональные качества главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

"Надо отдать должное, что Боженька дал нам такого главнокомандующего. Все же в нужное время Боженька дает нужных людей", – сказал Петрулевич.

Он напомнил, что предыдущий главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак конфликтовал с тогдашним министром обороны Андреем Тараном и даже судился с ним

"Было столько дерьма... Вместо того, чтобы [работать]. А тут появился человек, которого действительно армия любит, тероборона любит. Его все любят! Почему? Потому что пацан оказался с яйцами", – сказал Петрулевич. 

Речь о Залужном зашла во время обсуждения выхода российских оккупантов из северных областей Украины и окрестностей Киева. Петрулевич сказал, что многие предлагали разрешить российским войскам спокойно отступить на территорию Беларуси.

"Залужному благодарность за то, как он провожал батальонно-тактические группы обратно в Беларусь. Он же красиво их провожал! Он бил их так, что они с удовольствием уходили отсюда. Он вдогонку сжег столько техники и личного состава! Они догребли туда – догребли! – и то, что осталось, обратно [перебросили] сюда, в котел [на Донбасс]", – сказал Петрулевич.

Он похвалил решение руководства российской армии перебросить силы с севера Украины на восток практически без переподготовки и отдыха.

"Молодцы! Представьте, это люди, которых в колонне долбили-долбили, наши догоняли их и хорошо провели. Поэтому мы их должны провести еще дальше – в последний путь", – сказал Петрулевич.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого назначения он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – заявил он в марте

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Александр Петрулевич, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Руслан Хомчак, Валерий Залужный
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