Петрулевич о Залужном: В нужное время нам Боженька дал нужных людей

Петрулевич: Армия его любит, тероборона любит. Его все любят! Почему? Потому что пацан оказался с яйцами Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Надо отдать должное, что Боженька дал нам такого главнокомандующего. Все же в нужное время Боженька дает нужных людей", – сказал Петрулевич.

Он напомнил, что предыдущий главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак конфликтовал с тогдашним министром обороны Андреем Тараном и даже судился с ним.

"Было столько дерьма... Вместо того, чтобы [работать]. А тут появился человек, которого действительно армия любит, тероборона любит. Его все любят! Почему? Потому что пацан оказался с яйцами", – сказал Петрулевич.

Речь о Залужном зашла во время обсуждения выхода российских оккупантов из северных областей Украины и окрестностей Киева. Петрулевич сказал, что многие предлагали разрешить российским войскам спокойно отступить на территорию Беларуси.

"Залужному благодарность за то, как он провожал батальонно-тактические группы обратно в Беларусь. Он же красиво их провожал! Он бил их так, что они с удовольствием уходили отсюда. Он вдогонку сжег столько техники и личного состава! Они догребли туда – догребли! – и то, что осталось, обратно [перебросили] сюда, в котел [на Донбасс]", – сказал Петрулевич.

Он похвалил решение руководства российской армии перебросить силы с севера Украины на восток практически без переподготовки и отдыха.

"Молодцы! Представьте, это люди, которых в колонне долбили-долбили, наши догоняли их и хорошо провели. Поэтому мы их должны провести еще дальше – в последний путь", – сказал Петрулевич.

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