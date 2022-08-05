Орбан иронично назвал себя "троянским конем Путина". А тех, кто считает его расистом, – "идиотами"

Венгерский премьер также назвал тех, кто считает его расистом или антисемитом, "просто идиотами", пишет издание.
Орбан в своей речи, отмечает BBC News, высмеял возможные заголовки в СМИ, посвященные его выступлению. По его мнению, они могли бы выглядеть так: "Ультраправый европейский расист и антисемитский лидер, троянский конь Путина, выступает на конференции консерваторов".
Сообщается, что накануне выступления на конференции Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом, который собирается выдвинуть свою кандидатуру и на следующих президентских выборах. Участникам собрания он напомнил, что у них есть два года, "чтобы подготовиться", намекая на выборы президента США в 2024 году.
Также Орбан подверг критике бывшего президента США Барака Обаму, бизнесмена и филантропа Джорджа Сороса и "глобалистов".
BBC News сообщает, что консерваторы аплодисментами встретили цитату Орбана из венгерской конституции, в которой говорится, что брак может заключаться только между одним мужчиной и одной женщиной, и его тезис "меньше трансвеститов и больше Чака Норриса".
Орбан, выступая с программной речью 23 июля раскритиковал западноевропейские страны за "смешение" европейского и неевропейского населения. Об этом сообщил канал Euronews.
Премьер-министр заявил, что Запад "расколот надвое", а страны, где происходит "смешивание" населения, "больше не являются нациями".
"Мы [венгры] не являемся смешанной нацией... и мы не хотим стать смешанной нацией", – заявил Орбан.
Глава правительства впоследствии подвергся жесткой критике как внутри страны, так и в Европе за свою риторику. Орбан делает такие заявление, потому что знает, что ему сойдет это с рук, резюмировал венгерский журналист-расследователь Сабольч Паньи.
Впоследствии Орбан отверг обвинения в расизме и уточнил, что он действительно – открыто и официально – выступает против миграции, но вопрос "чистоты венгерской нации" – это "не расовая, а культурная проблема".