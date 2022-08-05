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Орбан иронично назвал себя "троянским конем Путина". А тех, кто считает его расистом, – "идиотами"

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Орбан выступил в Техасе на конференции американских консерваторов
Орбан выступил в Техасе на конференции американских консерваторов
Фото: EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил перед конференцией консерваторов в Далласе (Техас, США) и заявил, что "христианский политик не может быть расистом", пишет 5 августа BBC News.

Венгерский премьер также назвал тех, кто считает его расистом или антисемитом, "просто идиотами", пишет издание.

Орбан в своей речи, отмечает BBC News, высмеял возможные заголовки в СМИ, посвященные его выступлению. По его мнению, они могли бы выглядеть так: "Ультраправый европейский расист и антисемитский лидер, троянский конь Путина, выступает на конференции консерваторов".

Сообщается, что накануне выступления на конференции Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом, который собирается выдвинуть свою кандидатуру и на следующих президентских выборах. Участникам собрания он напомнил, что у них есть два года, "чтобы подготовиться", намекая на выборы президента США в 2024 году.

Также Орбан подверг критике бывшего президента США Барака Обаму, бизнесмена и филантропа Джорджа Сороса и "глобалистов".

BBC News сообщает, что консерваторы аплодисментами встретили цитату Орбана из венгерской конституции, в которой говорится, что брак может заключаться только между одним мужчиной и одной женщиной, и его тезис "меньше трансвеститов и больше Чака Норриса".

Контекст:

Орбан, выступая с программной речью 23 июля раскритиковал западноевропейские страны за "смешение" европейского и неевропейского населения. Об этом сообщил канал Euronews.

Премьер-министр заявил, что Запад "расколот надвое", а страны, где происходит "смешивание" населения, "больше не являются нациями".

"Мы [венгры] не являемся смешанной нацией... и мы не хотим стать смешанной нацией", – заявил Орбан.

Глава правительства впоследствии подвергся жесткой критике как внутри страны, так и в Европе за свою риторику. Орбан делает такие заявление, потому что знает, что ему сойдет это с рук, резюмировал венгерский журналист-расследователь Сабольч Паньи.

Впоследствии Орбан отверг обвинения в расизме и уточнил, что он действительно – открыто и официально – выступает против миграции, но вопрос "чистоты венгерской нации" – это "не расовая, а культурная проблема".

Теги: США, Барак Обама, выборы, Венгрия, расизм, Джордж Сорос, антисемитизм, Виктор Орбан, BBC, Техас, Дональд Трамп, политика, скандал, Даллас, Чак Норрис, премьер-министр
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