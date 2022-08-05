Орбан иронично назвал себя "троянским конем Путина". А тех, кто считает его расистом, – "идиотами"

Венгерский премьер также назвал тех, кто считает его расистом или антисемитом, "просто идиотами", пишет издание.

Орбан в своей речи, отмечает BBC News, высмеял возможные заголовки в СМИ, посвященные его выступлению. По его мнению, они могли бы выглядеть так: "Ультраправый европейский расист и антисемитский лидер, троянский конь Путина, выступает на конференции консерваторов".

Сообщается, что накануне выступления на конференции Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом, который собирается выдвинуть свою кандидатуру и на следующих президентских выборах. Участникам собрания он напомнил, что у них есть два года, "чтобы подготовиться", намекая на выборы президента США в 2024 году.

Также Орбан подверг критике бывшего президента США Барака Обаму, бизнесмена и филантропа Джорджа Сороса и "глобалистов".

BBC News сообщает, что консерваторы аплодисментами встретили цитату Орбана из венгерской конституции, в которой говорится, что брак может заключаться только между одним мужчиной и одной женщиной, и его тезис "меньше трансвеститов и больше Чака Норриса".