"Это не расовая проблема, это культурная проблема". Орбан заявил, что не имел в виду расизм, говоря о "несмешанной венгерской нации"

Орбан открыто выступает против мигрантов, но отрицает расистскую направленность своих высказываний Фото: EPA

Объясняя свои слова о том, что венгры не должны стать "смешанной расой", он сказал, что просто выступает против миграции.

"Я не лукавлю, не намекаю, у меня четкая, прямая позиция, я определяю себя как антимиграционный и антииммиграционный политик. Это не расовая проблема, это культурная проблема. Мы хотим сохранить нашу цивилизацию такой, какая она есть сейчас... Мы всегда будем защищать наши границы", – заявил он.

Орбан считает, что в политике "биологический подход невозможен, возможен культурный подход". По словам премьера, венгерское правительство находится в авангарде борьбы с антисемитизмом, к этому явлению существует нулевая терпимость.

Он добавил, что "иногда выражается двусмысленно".

"Это цивилизованная позиция. Мы гордимся тем, чего Венгрия достигла в борьбе против расизма. Речь идет не о расизме, а о культурных различиях", – резюмировал Орбан.