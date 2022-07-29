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"Это не расовая проблема, это культурная проблема". Орбан заявил, что не имел в виду расизм, говоря о "несмешанной венгерской нации"

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Орбан открыто выступает против мигрантов, но отрицает расистскую направленность своих высказываний
Орбан открыто выступает против мигрантов, но отрицает расистскую направленность своих высказываний
Фото: EPA

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его заявление о нежелании венгров быть "смешанной нацией" имело культурный подтекст, а не биологический. Об этом сообщило 28 июля венгерское издание Telex, цитируя выступление премьера на совместной с канцлером Австрии Карлом Нехаммером пресс-конференции.

Объясняя свои слова о том, что венгры не должны стать "смешанной расой", он сказал, что просто выступает против миграции.

"Я не лукавлю, не намекаю, у меня четкая, прямая позиция, я определяю себя как антимиграционный и антииммиграционный политик. Это не расовая проблема, это культурная проблема. Мы хотим сохранить нашу цивилизацию такой, какая она есть сейчас... Мы всегда будем защищать наши границы", – заявил он.

Орбан считает, что в политике "биологический подход невозможен, возможен культурный подход". По словам премьера, венгерское правительство находится в авангарде борьбы с антисемитизмом, к этому явлению существует нулевая терпимость.

Он добавил, что "иногда выражается двусмысленно".

"Это цивилизованная позиция. Мы гордимся тем, чего Венгрия достигла в борьбе против расизма. Речь идет не о расизме, а о культурных различиях", – резюмировал Орбан.

Контекст:

Орбан, выступая с программной речью 23 июля раскритиковал западноевропейские страны за "смешение" европейского и неевропейского населения. Об этом сообщил канал Euronews.

Премьер-министр заявил, что Запад "расколот надвое", а страны, где происходит "смешивание" населения, "больше не являются нациями"

"Мы [венгры] не являемся смешанной нацией... и мы не хотим стать смешанной нацией", – заявил Орбан.

В свою очередь, глава правительства впоследствии подвергся жесткой критике как внутри страны, так и в Европе за свою риторику. Орбан делает такие заявление, потому что знает, что ему сойдет это с рук, резюмировал венгерский журналист-расследователь Сабольч Паньи.

Теги: миграция, Австрия, Венгрия, расизм, антисемитизм, Виктор Орбан, Европа, скандал, население, премьер-министр, критика
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