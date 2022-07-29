"Это не расовая проблема, это культурная проблема". Орбан заявил, что не имел в виду расизм, говоря о "несмешанной венгерской нации"

Объясняя свои слова о том, что венгры не должны стать "смешанной расой", он сказал, что просто выступает против миграции.
"Я не лукавлю, не намекаю, у меня четкая, прямая позиция, я определяю себя как антимиграционный и антииммиграционный политик. Это не расовая проблема, это культурная проблема. Мы хотим сохранить нашу цивилизацию такой, какая она есть сейчас... Мы всегда будем защищать наши границы", – заявил он.
Орбан считает, что в политике "биологический подход невозможен, возможен культурный подход". По словам премьера, венгерское правительство находится в авангарде борьбы с антисемитизмом, к этому явлению существует нулевая терпимость.
Он добавил, что "иногда выражается двусмысленно".
"Это цивилизованная позиция. Мы гордимся тем, чего Венгрия достигла в борьбе против расизма. Речь идет не о расизме, а о культурных различиях", – резюмировал Орбан.
Орбан, выступая с программной речью 23 июля раскритиковал западноевропейские страны за "смешение" европейского и неевропейского населения. Об этом сообщил канал Euronews.
Премьер-министр заявил, что Запад "расколот надвое", а страны, где происходит "смешивание" населения, "больше не являются нациями".
"Мы [венгры] не являемся смешанной нацией... и мы не хотим стать смешанной нацией", – заявил Орбан.
В свою очередь, глава правительства впоследствии подвергся жесткой критике как внутри страны, так и в Европе за свою риторику. Орбан делает такие заявление, потому что знает, что ему сойдет это с рук, резюмировал венгерский журналист-расследователь Сабольч Паньи.