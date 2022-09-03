Орбан прибыл в Москву на похороны Горбачева. С Путиным встреча не планируется

Орбан уже посетил церемонию прощания с Горбачевым в Москве Фото: ЕРА

В делегации Орбана – политик партии "Фидес" Тамаш Дойч, историк Мария Шмидт, политический директор Балаш Орбан и юрист и политик Имре Конья.

Церемония прощания с Горбачевым проходит сегодня в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы. Премьер Венгрии уже прибыл на прощание, сообщает "РИА Новости".

Хаваси не сообщил, запланированы ли у Орбана встречи в Москве. Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал "РИА Новости", что встреча Орбана и Путина не планируется.

В Кремле ранее заявляли, что на похоронах Путина не будет, сообщает Euronews. Глава Кремля попрощался с Горбачевым 1 сентября, за два дня до официальной панихиды – на персональной закрытой церемонии в прощальном зале при морге Центральной клинической больницы.

Отсутствие Путина на прощании в центре Москвы в Кремле объясняли его "плотным графиком". Экс-президент РФ Дмитрий Медведев уже посетил церемонию.

Последний раз Орбан посещал Москву 1 февраля, еще до начала полномасштабного вторжения РФ, отмечает Telex. Тогда он встречался с Путиным.