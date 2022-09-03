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Орбан прибыл в Москву на похороны Горбачева. С Путиным встреча не планируется

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Орбан уже посетил церемонию прощания с Горбачевым в Москве
Орбан уже посетил церемонию прощания с Горбачевым в Москве
Фото: ЕРА

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 3 сентября отправился в Москву на похороны с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваси, пишет Index.hu.

В делегации Орбана – политик партии "Фидес" Тамаш Дойч, историк Мария Шмидт, политический директор Балаш Орбан и юрист и политик Имре Конья. 

Церемония прощания с Горбачевым проходит сегодня в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы. Премьер Венгрии уже прибыл на прощание, сообщает "РИА Новости"

Хаваси не сообщил, запланированы ли у Орбана встречи в Москве. Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал "РИА Новости", что встреча Орбана и Путина не планируется. 

В Кремле ранее заявляли, что на похоронах Путина не будет, сообщает Euronews. Глава Кремля попрощался с Горбачевым 1 сентября, за два дня до официальной панихиды – на персональной закрытой церемонии в прощальном зале при морге Центральной клинической больницы.

Отсутствие Путина на прощании в центре Москвы в Кремле объясняли его "плотным графиком". Экс-президент РФ Дмитрий Медведев уже посетил церемонию. 

Последний раз Орбан посещал Москву 1 февраля, еще до начала полномасштабного вторжения РФ, отмечает Telex. Тогда он встречался с Путиным

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Михаил Горбачев, Венгрия, Москва, Дмитрий Песков, Виктор Орбан, похороны, прощание
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