"От капилляров до центральных артерий". Песков заявил, что Украина "потеряна" для России

При этом спикер Путина заявляет, что русские и украинцы якобы останутся "братскими народами" Фото: EPA

"Вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют отношение к России, от капилляров до центральных артерий наших двусторонних отношений. То есть отношений как таковых нет", – считает он.

При этом Песков утверждает, что русские и украинцы останутся "братскими народами".

"Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских... Можно закрывать [в Украине] наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Потерять друг друга два братских народа не могут", – добавил спикер Путина.