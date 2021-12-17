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"От капилляров до центральных артерий". Песков заявил, что Украина "потеряна" для России

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При этом спикер Путина заявляет, что русские и украинцы якобы останутся "братскими народами"
При этом спикер Путина заявляет, что русские и украинцы якобы останутся "братскими народами"
Фото: EPA

На сегодняшний день государство Украина "полностью потеряно" для России как партнер и союзник. Об этом 17 декабря в эфире программы "Специальный гость" Тины Канделаки на российском телеканале RTVI заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют отношение к России, от капилляров до центральных артерий наших двусторонних отношений. То есть отношений как таковых нет", – считает он.

При этом Песков утверждает, что русские и украинцы останутся "братскими народами".

"Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских... Можно закрывать [в Украине] наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Потерять друг друга два братских народа не могут", – добавил спикер Путина.

Контекст:

Россия после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года оккупировал Крым. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Песков, агрессия, страна-агрессор, российская агрессия, украинцы
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