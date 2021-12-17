"От капилляров до центральных артерий". Песков заявил, что Украина "потеряна" для России

"Вы видите конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют отношение к России, от капилляров до центральных артерий наших двусторонних отношений. То есть отношений как таковых нет", – считает он.
При этом Песков утверждает, что русские и украинцы останутся "братскими народами".
"Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет русских... Можно закрывать [в Украине] наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Потерять друг друга два братских народа не могут", – добавил спикер Путина.
Россия после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года оккупировал Крым. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.