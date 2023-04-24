Отставные офицеры НАТО участвуют в подрывной деятельности российских спецслужб – Центр оборонных реформ

В докладе рассматривается участие в активных мероприятиях РФ отставных офицеров США, Франции, Германии, Италии, Чехии, Болгарии, а также Швейцарии.

"В ведущих странах Запада зафиксирована активизация деятельности отставных офицеров, военнослужащих и сотрудников силовых структур, которые принимают активное участие в общественно-политической жизни, оказывая влияние как на общества, так и на элиты соответствующих государств. Такие офицеры и военнослужащие часто имеют тесные личные, бизнес- и профессиональные связи с Россией, а также принимают участие в кампаниях, которые имеют признаки активных мероприятий, направленных на подрыв военно-технической помощи Украине, оправдание российской агрессии, деструктивизацию отношений между НАТО и ЕС и изоляцию отдельных членов соответствующих союзов", – говорится в докладе.

Так, во Франции французские отставные офицеры, включая генералов, участвовали в мероприятиях на площадке организации "Франко-российский диалог", основанной экс-руководителем РЖД Владимиром Якуниным, отметили авторы доклада. Ключевые направления мероприятий – оправдание российской агрессии против Украины и обвинение НАТО в развязывании войны.

Кроме того, в стране действуют аналитические центры Gepragma и CF2R, руководители которых полковник запаса Каролайн Галктерос и бывший офицер разведки французских ВМС Винсент Деспорт имеют связи с Россией и обвиняют Украину в отказе "признать автономию Донбасса".

В докладе отдельно упоминается использование французскими отставными офицерами и пророссийскими политиками идеологии "голлизма" для прикрытия российских активных мероприятий по выводу Франции из НАТО.

В Германии отставной генерал немецкого Бундесвера Харальд Куят принимал активное участие в работе "Петербуржского диалога", а теперь заявляет, что "Украина воюет в американских интересах" и призывает прекратить военную помощь Украине.

Отставной генерал Бундесвера Эрих Вад стал соорганизатором митинга "За мир" 25 февраля 2023 года в Берлине, основным требованием которого было прекращение военной помощи Украине.

В США, согласно докладу, активную работу ведут члены организации "Ветераны разведки за рассудительность" (VIPS), объединяющей офицеров и сотрудников американских спецслужб. В 2016 году VIPS принимала участие в активных мероприятиях по опровержению вмешательства РФ в выборы в США. В 2022–2023 годах VIPS активно работает в направлении остановки военной помощи Украине. По данным СМИ, члены VIPS причастны к созданию вербовочных сетей движения QAnon в США.

Также в США есть объединяющая отставных американских офицеров альтернативная медиа-площадка Eisenhower Media Netwrok, которая проводит в США масштабную кампанию с призывом остановить военную помощь Украине, а Украины – к территориальным уступкам.

Авторы доклада также тщательно анализируют связи с СССР и Россией и сегодняшнюю деятельность отставных офицеров в Италии, Болгарии и Швейцарии.

В докладе отмечается, что долгосрочный характер войны РФ против Украины и геополитическое обострение обусловливают формирование общественного запроса не только на военных-аналитиков, но и на военных-политиков.

"Мы уже увидели как сам такой запрос, так и его удовлетворение в Чехии, где президентом страны стал бывший военный Петр Павел. Россия понимает этот процесс, поэтому активизировала собственную агентурную сеть для занятия политических позиций в странах Запада, что представляет серьезную угрозу для политического единства НАТО и ЕС, а также для национальной безопасности соответствующих государств. Ведь вопреки позитивному опыту Чехии, такой общественный запрос может быть реализован и в обратном ключе", – говорится в выводах из доклада.