Палата общин не смогла объявить вотум недоверия правительству Джонсона

В частности, 349 депутатов поддержали правительство Джонсона, в то время как 238 проголосовали против.

Как уточняет газета, оппозиционная партия лейбористов пыталась поставить на голосование вопрос о недоверии правительству, но консервативное большинство Палаты общин отклонило эту формулировку и внесло на голосование вопрос о вотуме доверия кабинету Бориса Джонсона.