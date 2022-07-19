Палата общин не смогла объявить вотум недоверия правительству Джонсона

В частности, 349 депутатов поддержали правительство Джонсона, в то время как 238 проголосовали против.
Как уточняет газета, оппозиционная партия лейбористов пыталась поставить на голосование вопрос о недоверии правительству, но консервативное большинство Палаты общин отклонило эту формулировку и внесло на голосование вопрос о вотуме доверия кабинету Бориса Джонсона.
Борис Джонсон объявил о намерении уйти в отставку с поста премьера и лидера консерваторов 7 июля, после череды скандалов. После этого стартовали выборы нового лидера Консервативной партии, который автоматически станет новым премьер-министром Великобритании. Ожидается, что имя нового лидера тори назовут в сентябре. Если бы вотум недоверия был принят, Джонсону пришлось бы покинуть пост немедленно. Теперь он может остаться во главе правительства до избрания нового главы Консервативной партии.