Кулеба рассказал, что потеряет Украина с отставкой Джонсона

По наблюдениям главы МИД Украины, между Джонсоном и Зеленским установились не просто хорошие отношения, а "химия" Фото: president.gov.ua

"Точно будет меньше политической харизмы и того, что не отнимешь у Джонсона, – способности делать сильные публичные политические шаги, которые не просто важны, а мотивируют и других. Когда он сел и приехал в Киев, все посмотрели: "Ого, ничего себе! Джонсон приехал, а я не приехал. Непорядок. Давай мы тоже поедем", – привел пример Кулеба.

Он также отметил, что когда Великобритания помогала вооружением, Джонсон говорил, что его страна делает это, несмотря на то, что такое оружие нужно и самой Великобритании – но Украине нужнее. Это также влияло на другие государства.

"И все, премьер-министр, президент страны, который хотел закрыться под аргументом "Я не могу передать Украине, потому что мне нужнее", – у него значительно сужается маневр. Потому что Джонсон установил другой стандарт поведения. Вот этого никто не заменит", – пояснил глава МИД.

Кроме того, обратил внимание министр, у Джонсона были особые отношения с президентом Владимиром Зеленским.

"Реально между президентом Зеленским и премьер-министром Джонсоном установились не просто хорошие, а дружеские отношения, что называется, "химия". Они друг друга с полуслова понимают, мыслят очень похоже. Этого тоже, вероятно, не будет. То есть, со следующим премьер-министром Британии будут хорошие отношения, но такой "химии", наверное, не будет", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что во всем остальном не ожидает никаких изменений в позиции Великобритании.

"Думаю, что на уровне практической поддержки, поставок в принципе все останется неизменным", – сказал министр.

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Зеленский через несколько часов после объявления Джонсона об отставке позвонил ему и сообщил, что в Украине "с грустью восприняли эту новость".

"Не только я, но и все украинское общество, которое очень симпатизирует вам. Весь мой офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", – подчеркнул Зеленский.

Он также назвал Джонсона "настоящим другом Украины" и выразил уверенность, что его отставка не повлияет на политику Лондона в отношении российско-украинской войны.