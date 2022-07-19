Кулеба рассказал, что потеряет Украина с отставкой Джонсона

"Точно будет меньше политической харизмы и того, что не отнимешь у Джонсона, – способности делать сильные публичные политические шаги, которые не просто важны, а мотивируют и других. Когда он сел и приехал в Киев, все посмотрели: "Ого, ничего себе! Джонсон приехал, а я не приехал. Непорядок. Давай мы тоже поедем", – привел пример Кулеба.
Он также отметил, что когда Великобритания помогала вооружением, Джонсон говорил, что его страна делает это, несмотря на то, что такое оружие нужно и самой Великобритании – но Украине нужнее. Это также влияло на другие государства.
"И все, премьер-министр, президент страны, который хотел закрыться под аргументом "Я не могу передать Украине, потому что мне нужнее", – у него значительно сужается маневр. Потому что Джонсон установил другой стандарт поведения. Вот этого никто не заменит", – пояснил глава МИД.
Кроме того, обратил внимание министр, у Джонсона были особые отношения с президентом Владимиром Зеленским.
"Реально между президентом Зеленским и премьер-министром Джонсоном установились не просто хорошие, а дружеские отношения, что называется, "химия". Они друг друга с полуслова понимают, мыслят очень похоже. Этого тоже, вероятно, не будет. То есть, со следующим премьер-министром Британии будут хорошие отношения, но такой "химии", наверное, не будет", – сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что во всем остальном не ожидает никаких изменений в позиции Великобритании.
"Думаю, что на уровне практической поддержки, поставок в принципе все останется неизменным", – сказал министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Зеленский через несколько часов после объявления Джонсона об отставке позвонил ему и сообщил, что в Украине "с грустью восприняли эту новость".
"Не только я, но и все украинское общество, которое очень симпатизирует вам. Весь мой офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", – подчеркнул Зеленский.
Он также назвал Джонсона "настоящим другом Украины" и выразил уверенность, что его отставка не повлияет на политику Лондона в отношении российско-украинской войны.
Борис Джонсон занимает пост премьера Великобритании с июля 2019 года. До этого он возглавлял министерство иностранных дел королевства, восемь лет (с 2008-го по 2016 год) был мэром Лондона.
Джонсон известен как последовательный сторонник поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Он выступает за предоставление стране масштабной военной, финансовой и гуманитарной помощи.
В начале июня Джонсону пытались объявить вотум недоверия – из-за скандала с вечеринками в резиденции премьера на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса и в период жесткого локдауна. Тогда главе правительства удалось сохранить должность, хотя за отставку Джонсона проголосовали 148 его однопартийцев.
Новый кризис начался 5 июля из-за скандала вокруг депутата-консерватора Кристофера Пинчера (он ушел в отставку в конце июня после обвинений в пьяном дебоше и домогательствах к мужчинам в частном клубе). В подобных вещах Пинчера обвиняют не впервые, и претензии однопартийцев к Джонсону заключаются в том, что он, зная об этом, все равно назначил его на высокий пост.
В течение 5–6 июля ушли в отставку или были уволены десятки членов правительства Великобритании, включая нескольких министров. Джонсон заявлял, что уходить не собирается. На заседании правительства он отметил, что его задача заключается в том, чтобы работать даже в "трудное время". По данным СМИ, вечером 6 июля однопартийцы убеждали его в необходимости уйти в отставку.
7 июля на брифинге возле своей резиденции на Даунинг-стрит Джонсон объявил об отставке. Он сказал, что продолжит работать "до тех пор, пока не появится новый лидер".
После этого в Великобритании стартовала гонка за пост нового лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра. Имя преемника Джонсона должны объявить 5 сентября.