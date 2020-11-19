Палата представителей США проголосовала против участия России во встречах G7

Согласно законопроекту, поддержанному в Палате представителей Конгресса США, формат G8 при участии России не вернется, пока РФ не прекратит оккупацию Крыма, Южной Осетии и Абхазии, а также не перестанет вмешиваться в выборы в США или других странах G7.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, направленный на то, чтобы не допустить участия России во встречах "Большoй семeрки" (G7) и восстановления формата G8 с участием РФ. Об этом сообщает "Голос Америки".

Документом предусмотрен запрет на использование вашингтонской администрацией федеральных средств в целях "поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ".

Согласно законопроекту, данная мера должна перестать действовать только после того, как госсекретарь и директор национальной разведки США смогут заверить законодателей в том, что Россия, прекратила любое вмешательство в выборы в США или в других странах G7, государствах НАТО и ЕС, полностью выполняет свои обязательства в рамках Минских договоренностей, прекратила незаконную оккупацию Крыма, Южной Осетии и Абхазии и вывела свои войска и вооружения из Приднестровья.

Теперь инициативу должен будет рассмотреть Сенат. В случае утверждения законопроекта верхней палатой он поступит на подпись главе государства.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. Встречи лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Президент США Дональд Трамп в этом году возглавляет "Большую семерку". Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.

Очередной саммит G7 должен был состояться в июне 2020 года в США. В конце мая Трамп объявил о решении перенести его на сентябрь, а также о намерении пригласить на встречу еще четыре страны – Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

С критикой инициативы Трампа выступили Великобритания, Канада, Франция и Германия. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель тоже раскритиковал идею Трампа и отметил, что глава Белого дома не может самостоятельно менять формат G7.