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Палата представителей вызвала Помпео на слушания по делу о заговоре россиян с талибами

Конгрессмены из Палаты представителей Конгресса США вызвали госсекретаря Майка Помпео, чтобы выяснить, как администрация Дональда Трампа реагирует на данные о подкупе талибов со стороны РФ с целью убийства американских военных в Афганистане.

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Помпео должен прибыть на слушания 9 июля
Помпео должен прибыть на слушания 9 июля
Фото: ЕРА

Палата представителей Конгресса США вызвала государственного секретаря Майка Помпео на слушания по делу о возможном подкупе талибов россиянами с целью убийства американских военных в Афганистане. Об этом говорится в официальном сообщении о слушании, обнародованном комитетом по международным делам Палаты представителей.

Конгрессмены хотят выяснить, как администрация президента Дональда Трампа реагирует на полученную информацию.

В документе отмечается, что на слушания, помимо Помпео, приглашен также бывший и.о. директора ЦРУ Майкл Морелл. Кроме того, при необходимости будут вызваны другие свидетели.

Слушания назначены на 9 июля.

27 июня The New York Times впервые сообщила, что, по данным американской разведки, российская военная разведка тайно поощряла движение "Талибан" к убийству военных из западных стран, в том числе из США. 29 июня материал об этом опубликовала газета The Washington Post. По ее информации, жертвами предполагаемого сговора стали несколько человек.

Россия и "Талибан" отвергли информацию о сговоре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это "чушь собачья".

Трамп заявил, что разведка США не считает достоверными данные о причастности РФ к убийствам американских военных в Афганистане.

30 июня газета The New York Times со ссылкой на три связанных с разведкой источника сообщила, что у США есть данные о банковских переводах со счета, который контролирует Главное разведывательное управление России, на счет, связанный с исламистским движением "Талибан".

В Пентагоне сообщили, что Россия сотрудничала с "Талибаном", чтобы ускорить вывод войск США из Афганистана.

Теги: Россия, США, Афганистан, убийство, Талибан, талибы, Майк Помпео, Палата представителей, конгрессмены
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