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Пенс согласился снова стать вице-президентом США в случае победы Трампа

Майк Пенс заявил, что принимает номинацию на должность вице-президента США с "благодарностью за доверие, оказанное президентом Дональдом Трампом".

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Пенс сохранит должность вице-президента в случае победы Трампа на выборах
Пенс сохранит должность вице-президента в случае победы Трампа на выборах
Фото: EPA

Действующий вице-президент США Майк Пенс согласился занять эту должность еще на один срок в случае победы Дональда Трампа на выборах главы государства. Как сообщает CNN, об этом Пенс заявил 27 августа на съезде Республиканской партии в Балтиморе.

Он сказал, что "смиренно принимает" номинацию "с благодарностью за доверие, оказанное президентом Трампом".

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден и Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии является сенатор Камала Харрис.

Теги: США, Дональд Трамп, Республиканская партия, выборы в США, вице-президент, Майк Пенс, выборы президента США 2020
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