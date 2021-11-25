"Передан под опеку". Земана выписали из больницы, где он находился 46 дней

"Президент республики передан под опеку на дому. [...] ÚVN по-прежнему рекомендует как наиболее подходящую помощь, предоставляемую в специализированном медицинском учреждении под руководством профессиональной медицинской бригады, однако, учитывая значительное улучшение состояния здоровья президента, он полностью уважает его решение отдать приоритет исполнению своих конституционных обязанностей вне медицинских учреждений и прекратить госпитализацию", – говорится в сообщении.

В госпитале отметили, что передали всю необходимую медицинскую документацию и план ухода за Земаном другой группе медиков, которые "взяли на себя полную ответственность за оказание медицинской помощи на дому".

iDNES.cz отмечает, что Земан провел в больнице 46 дней. У президента хроническое заболевание печени – цирроз, отмечает издание со ссылкой на члена медицинского совета при президенте, хирурга Павла Пафека.