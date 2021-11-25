"Передан под опеку". Земана выписали из больницы, где он находился 46 дней

"Президент республики передан под опеку на дому. [...] ÚVN по-прежнему рекомендует как наиболее подходящую помощь, предоставляемую в специализированном медицинском учреждении под руководством профессиональной медицинской бригады, однако, учитывая значительное улучшение состояния здоровья президента, он полностью уважает его решение отдать приоритет исполнению своих конституционных обязанностей вне медицинских учреждений и прекратить госпитализацию", – говорится в сообщении.
В госпитале отметили, что передали всю необходимую медицинскую документацию и план ухода за Земаном другой группе медиков, которые "взяли на себя полную ответственность за оказание медицинской помощи на дому".
iDNES.cz отмечает, что Земан провел в больнице 46 дней. У президента хроническое заболевание печени – цирроз, отмечает издание со ссылкой на члена медицинского совета при президенте, хирурга Павла Пафека.
77-летний Земан возглавляет страну с 2013 года. В 2018 году его переизбрали на второй пятилетний срок.
10 октября 2021-го, на следующий день после выборов нижней палаты парламента, Земан был доставлен в военный госпиталь Праги с печеночной энцефалопатией, сообщало издание Denik N.
18 октября спикер Сената Чехии Милош Выстрчил, ссылаясь на заключение госпиталя, заявил, что Земан не сможет вернуться к исполнению обязанностей президента в ближайшие недели. Он предложил задействовать ст. 66 конституции, согласно которой в случае смерти или болезни президента часть его полномочий временно переходит к главе Сената, а часть – к спикеру Палаты депутатов. В частности, речь идет и о полномочиях назначения нового премьер-министра после парламентских выборов в Чехии 9 октября, на которых правящая партия ANO проиграла правоцентристскому блоку Spolu ("Вместе").
4 ноября состояние здоровья Земана улучшилось, что позволило перевести его в обычную палату, однако он все еще должен продолжать лечение в больнице, поэтому не может "полностью посвятить себя работе", отмечали в госпитале.