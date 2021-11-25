ГОРДОН
 
 
МИР

"Передан под опеку". Земана выписали из больницы, где он находился 46 дней

Медики говорят, что у Земана цирроз печени
Медики говорят, что у Земана цирроз печени
Фото: ЕРА

Президента Чехии Милоша Земана выписали из Центрального военного госпиталя (ÚVN) Праги, где он находился с середины октября. Об этом 25 ноября проинформировал сайт медучреждения.

"Президент республики передан под опеку на дому. [...] ÚVN по-прежнему рекомендует как наиболее подходящую помощь, предоставляемую в специализированном медицинском учреждении под руководством профессиональной медицинской бригады, однако, учитывая значительное улучшение состояния здоровья президента, он полностью уважает его решение отдать приоритет исполнению своих конституционных обязанностей вне медицинских учреждений и прекратить госпитализацию", – говорится в сообщении.

В госпитале отметили, что передали всю необходимую медицинскую документацию и план ухода за Земаном другой группе медиков, которые "взяли на себя полную ответственность за оказание медицинской помощи на дому".

iDNES.cz отмечает, что Земан провел в больнице 46 дней. У президента хроническое заболевание печени – цирроз, отмечает издание со ссылкой на члена медицинского совета при президенте, хирурга Павла Пафека.

Контекст:

77-летний Земан возглавляет страну с 2013 года. В 2018 году его переизбрали на второй пятилетний срок.

10 октября 2021-го, на следующий день после выборов нижней палаты парламента, Земан был доставлен в военный госпиталь Праги с печеночной энцефалопатией, сообщало издание Denik N.

18 октября спикер Сената Чехии Милош Выстрчил, ссылаясь на заключение госпиталя, заявил, что Земан не сможет вернуться к исполнению обязанностей президента в ближайшие недели. Он предложил задействовать ст. 66 конституции, согласно которой в случае смерти или болезни президента часть его полномочий временно переходит к главе Сената, а часть – к спикеру Палаты депутатов. В частности, речь идет и о полномочиях назначения нового премьер-министра после парламентских выборов в Чехии 9 октября, на которых правящая партия ANO проиграла правоцентристскому блоку Spolu ("Вместе").

4 ноября состояние здоровья Земана улучшилось, что позволило перевести его в обычную палату, однако он все еще должен продолжать лечение в больнице, поэтому не может "полностью посвятить себя работе", отмечали в госпитале.

Теги: Чехия, медицина, здоровье, Милош Земан, больница, лечение, медики, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В чем встречать Новый год 2022 любому знаку зодиака? Названы цвета, которые принесут удачу и богатство
В чем встречать Новый год 2022 любому знаку зодиака? Названы цвета, которые принесут удачу и богатство
"Я максимально довольна!" Актриса студии "Квартал 95" Сопонару сделала татуировку в необычном месте
"Я максимально довольна!" Актриса студии "Квартал 95" Сопонару сделала татуировку в необычном месте
Возмущенный Сергей Притула вынудил Евгения Кота покинуть кресло судьи на шоу "Україна має талант". Видео
Возмущенный Сергей Притула вынудил Евгения Кота покинуть кресло судьи на шоу "Україна має талант". Видео
"Я сама разберусь, что модно, а что красиво". 66-летняя Долина ответила хейтеру на критику ее колготок
"Я сама разберусь, что модно, а что красиво". 66-летняя Долина ответила хейтеру на критику ее колготок
"Ты очень наглая тварь". Созаева прокомментировала заявление Репяховой об уничтожении ее бизнеса
"Ты очень наглая тварь". Созаева прокомментировала заявление Репяховой об уничтожении ее бизнеса
"Почему так сложно сесть на шпагат?" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в лосинах показала растяжку
"Почему так сложно сесть на шпагат?" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в лосинах показала растяжку
  Танцы и разрезанное авто. Солистка группы Kazka в образе блондинки и певица Roxolana в новом клипе отомстили мужчинам за измены. Видео
  Танцы и разрезанное авто. Солистка группы Kazka в образе блондинки и певица Roxolana в новом клипе отомстили мужчинам за измены. Видео
"Приветики из Мюнхена". Клопотенко рассказал, как приготовить телятину с капустой, картофелем и пивом
"Приветики из Мюнхена". Клопотенко рассказал, как приготовить телятину с капустой, картофелем и пивом
"Меня хотят уничтожить. У меня нет врагов, не считая одного человека". Жена Павлика сообщила о серьезных проблемах в своем бизнесе
"Меня хотят уничтожить. У меня нет врагов, не считая одного человека". Жена Павлика сообщила о серьезных проблемах в своем бизнесе
"Настоящая женщина!" Бадоева снялась в прозрачной одежде и рассказала о своем пристрастии
"Настоящая женщина!" Бадоева снялась в прозрачной одежде и рассказала о своем пристрастии
"Это разозлит многих". Представители "Грэмми" рассказали, почему обвиняемый в насилии Мерилин Мэнсон оказался среди номинантов премии
"Это разозлит многих". Представители "Грэмми" рассказали, почему обвиняемый в насилии Мерилин Мэнсон оказался среди номинантов премии
Tayanna снялась полностью голой
Tayanna снялась полностью голой
"Бабуля отжигает". Мадонна оголила соски, пятую точку и засветила промежность, вызвав этим гнев фанатов
"Бабуля отжигает". Мадонна оголила соски, пятую точку и засветила промежность, вызвав этим гнев фанатов
"У меня челюсть отвисла". "Степан, вы тронули сердечко поп-дивы". Спирс опубликовала в своем Instagram фото украинского кота-блогера
"У меня челюсть отвисла". "Степан, вы тронули сердечко поп-дивы". Спирс опубликовала в своем Instagram фото украинского кота-блогера
"Жаришка пошла", "Слишком секс". Лазарев снялся с рукой между расставленными ногами
"Жаришка пошла", "Слишком секс". Лазарев снялся с рукой между расставленными ногами
Певица Мария Опанасюк из дуэта Аnna Maria во второй раз стала матерью
Певица Мария Опанасюк из дуэта Аnna Maria во второй раз стала матерью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивая грудь", "Аж слюнки потекли". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (134791)
2
"Божественная". 39-летняя Мейхер показала полуголое тело со всех сторон (92257)
3
"Божечки-кошечки". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала промежность в прозрачном боди (85989)
4
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь (79866)
5
"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь (62221)
6
"Юрина семья". Горбунов показал всех своих детей на одном фото (56869)
7
"Животик", "Желаю ей доченьку". 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот (54279)
8
"Круто, но кровать заправить бы". Никитюк снялась с полуобнаженной грудью (52541)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS