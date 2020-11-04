Первые результаты выборов в США. СМИ сообщают, что Трамп лидирует в Индиане и Кентукки

В штате Индиана президент США Дональд Трамп набирает 63,8% голосов, а его основной конкурент, бывший вице-президент США Джо Байден – 34%, сообщил канал CNN.

Трамп баллотируется на второй срок Фото: EPA

По данным первых подсчетов голосов на выборах президента США нынешний глава Белого дома Дональд Трамп лидирует в штатах Индиана и Кентукки. Об этом сообщает CNN.

В Индиане Трамп набирает 63,8% голосов, а его основной конкурент, бывший вице-президент США Джо Байден – 34%.

В Кентукки у Трампа 50,9%, у Байдена – 47,5%.

Канал обратил внимание, что это первые результаты и они могут меняться после подсчета голосов.

В Индиане у коллегии выборщиков 11 голосов, а в Кентукки – восемь. Для победы кандидат должен набрать минимум 270 голосов выборщиков.

3 ноября в США проходит основное голосование на выборах президента. Главными конкурентами считают Трампа и Байдена.

В связи с пандемией в Штатах с конца сентября началось досрочное голосование. По состоянию на 2 ноября такой возможностью воспользовались более 34,5 млн человек, почти 60,5 млн отправили бюллетени по почте. По данным национальных социологических опросов, Байден набирает в среднем 52% голосов, Трамп – 43%.

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