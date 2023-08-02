Пилотов, которые на вертолетах нарушили границу с Польшей, на аэродроме Мачулищи встречали силовики – "Беларускі Гаюн"

"По нашим данным, вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВВС РБ, которые вчера залетели на территорию Польши во время патрулирования границы, сегодня были перебазированы из [военной части] в Каменюки на аэродром Мачулищи. Вместо них в Каменюки из Мачулищей отправлены два вертолета такого же типа, так как [самопровозглашенный президент Беларуси Александр] Лукашенко все еще остается в резиденции "Вискули", – говорится в сообщении.

По информации мониторинговой группы, вертолеты Ми-8 и Ми-24 прибыли в Мачулищи в районе 17.00 и 17.50.

"По нашей информации, в Мачулищах пилотов вертолетов, которые вчера случайно пересекли границу, встретили силовики", – говорится в сообщении.



