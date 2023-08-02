МИД Польши выразило протест представителю Беларуси: "Мы против этого и будем защищаться"

Он рассказал, что встреча с временно поверенным в делах Беларуси в связи с инцидентом была "очень короткой".

"Мы выразили решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства, а также с эскалацией действий против Украины, потому что Беларусь также является замешанной в этой войне. Но снижение уровня безопасности на нашей границе – переселение вагнеровцев, нападения организованных групп мигрантов – это происходит постоянно. Мы против этого и будем защищаться", – сказал Яблонский.

В Пентагоне также заявили, что будут продолжать очень серьезно относиться к безопасности НАТО. В то же время представитель минобороны США генерал Пэт Райдер отметил, что объявлять о каких-либо дополнительных изменениях в составе сил НАТО пока нет необходимости.

1 августа оборонное ведомство Польши заявило, что два вертолета Беларуси на низкой высоте пересекли границу Польши. Нарушение было совершено в районе села Беловеж, при этом вертолеты летели "на очень малой высоте, что затрудняет их обнаружение радиолокационными системами", заявили в министерстве.

Власти Польши считают произошедшее провокацией. В минобороны страны получили приказ увеличить количество бойцов на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.

В то же время в Беларуси заявляют, что нарушения границы не было.

"Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы", – сообщили в оборонном ведомстве страны.