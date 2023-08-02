"Обеспечим безопасность каждого квадратного дюйма территории НАТО". В Альянсе отреагировали на нарушение пространства Польши белорусскими вертолетами

В то же время он отметил, что объявлять о каких-либо дополнительных изменениях в составе сил НАТО пока нет необходимости.
"[Мы] будем продолжать работать вместе с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить безопасность каждого квадратного дюйма территории НАТО", – сказал он.
Польский телеканал TVP Info со ссылкой на источник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сообщил, что Альянс находится в "тесном контакте" с польскими властями. НАТО внимательно следит за ситуацией вдоль своих восточных границ, в том числе за инцидентом, когда два белорусских военных вертолета ненадолго влетели в воздушное пространство Польши, отметили собеседники СМИ.
1 августа оборонное ведомство Польши заявило, что два вертолета Беларуси на низкой высоте пересекли границу Польши. Нарушение было совершено в районе села Беловеж, при этом вертолеты летели "на очень малой высоте, что затрудняет их обнаружение радиолокационными системами", заявили в министерстве.
Власти Польши считают произошедшее провокацией. В минобороны страны получили приказ увеличить количество бойцов на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.
В то же время в Беларуси заявляют, что нарушения границы не было.
"Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы", – сообщили в оборонном ведомстве страны.
23 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его начали "напрягать" находящиеся в стране вагнеровцы (ЧВК "Вагнер" признана международной преступной организацией), поскольку они все время "просятся на запад", в частности, в Польшу, "на экскурсию в Варшаву и Жешув". "Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие", – сказал он.
Из-за перемещения вагнеровцев в Беларусь Польша решила усилить оборону восточной границы. В правительстве сообщили, что увеличится как число военнослужащих на границе, так и количество разного рода заграждений и укреплений. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия поможет своему союзнику по НАТО Польше в случае возможного нападения боевиков "Вагнера" из соседней Беларуси.
1 августа Лукашенко назвал шуткой свои слова о том, что вагнеровцы "просятся в Польшу".