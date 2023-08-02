"Обеспечим безопасность каждого квадратного дюйма территории НАТО". В Альянсе отреагировали на нарушение пространства Польши белорусскими вертолетами

В НАТО заявили, что пока нет необходимости объявлять о каких-либо изменениях в составе сил блока Фото: depositphotos.com

В то же время он отметил, что объявлять о каких-либо дополнительных изменениях в составе сил НАТО пока нет необходимости.

"[Мы] будем продолжать работать вместе с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить безопасность каждого квадратного дюйма территории НАТО", – сказал он.

Польский телеканал TVP Info со ссылкой на источник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе сообщил, что Альянс находится в "тесном контакте" с польскими властями. НАТО внимательно следит за ситуацией вдоль своих восточных границ, в том числе за инцидентом, когда два белорусских военных вертолета ненадолго влетели в воздушное пространство Польши, отметили собеседники СМИ.

1 августа оборонное ведомство Польши заявило, что два вертолета Беларуси на низкой высоте пересекли границу Польши. Нарушение было совершено в районе села Беловеж, при этом вертолеты летели "на очень малой высоте, что затрудняет их обнаружение радиолокационными системами", заявили в министерстве.

Власти Польши считают произошедшее провокацией. В минобороны страны получили приказ увеличить количество бойцов на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.

В то же время в Беларуси заявляют, что нарушения границы не было.

"Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы", – сообщили в оборонном ведомстве страны.