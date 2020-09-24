Племянница Трампа обвинила его и семью в хищении у нее десятков миллионов долларов

Мэри Трамп – племянница президента США Дональда Трампа – заявила, что он вместе с братом Робертом и сестрой Мэриэнн создали мошенническую схему для того, чтобы лишить ее средств.

Мэри Трамп написала книгу "Слишком много и никогда не хватает", в которой рассказала о налоговых схемах семьи Трамп Фото: ЕРА

Племянница президента США Дональда Трампа, дочь его старшего брата Фреда Мэри Трамп подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск, в котором обвинила дядю и других членов семьи в похищении причитавшихся ей десятков миллионов долларов. Об этом пишет The New York Times.

В судебном иске Мэри обвинила Трампа, его сестру Мэриэнн и их ныне покойного брата Роберта в мошенничестве и организации заговора, в результате которого она и ее брат Фред лишились части состояния, оставленного им отцом, и не получили справедливой доли наследства деда.

Мэри уточняет, что после смерти в 1981 году ее отца его братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэриэнн стали ее опекунами. На тот момент ей было 16 лет. Однако вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, родственники якобы создали схему для того, чтобы лишить ее средств.

В 1999 году умер отец Трампа, дед Мэри Фред Трамп. После этого женщину, по ее словам, вынудили подписать соглашение, лишив как минимум десятков миллионов долларов.

В иске Мэри, говоря о действиях Дональда Трампа, его брата и сестры, указывает, что "мошенничество было не просто семейным делом – это был их образ жизни".