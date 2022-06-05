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Подоляк: В историческом разрезе существование такой цивилизации, как сегодняшняя Россия, бессмысленно

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Подоляк назвал Путина "человеком с человеконенавистнической идеологией"
Подоляк назвал Путина "человеком с человеконенавистнической идеологией"
Фото: ЕРА

Россия является "вырожденческой" цивилизацией, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью российскому изданию "Медуза", которое было опубликовано 3 июня.

"К сожалению, подавляющая масса русских людей сегодня – это люди малообразованные, интеллектуально очень слабые, не умеющие дискутировать, агрессивные и с комплексом неполноценности. Поэтому эта цивилизация вырожденческая. Когда ты имеешь слабый интеллект и не умеешь создавать для себя комфортные условия, реализовываться через интеллект и дискуссию, а можешь это делать только через пьянство и выбивание зубов соседям, то понятно, что ты не генерируешь для человечества никакой пользы. Ты всегда будешь пытаться зайти куда-то, оскорбить, сломать, убить, уничтожить", – сказал он.

По словам советника главы ОП, "в историческом разрезе существование такой цивилизации бессмысленно".

Рассуждая о войне России против Украины, Подоляк отметил, что есть "10% других русских", которые "готовы к тяжелым диалогам, готовы брать на себя ответственность".

"Очень много хороших русских: часть из них сегодня в вынужденной эмиграции, часть – постоянно под ударами российской пропаганды, против многих возбуждены уголовные дела. Я к ним отношусь с уважением, я как раз умею разграничивать – потому что отношусь к людям не по этническому принципу, а по индивидуальному. Просто нужно понять боль украинского народа. Смотрите, мы не пришли в ваши города. Мы не насиловали ваших женщин и не убивали ваших детей. И когда на твоих глазах убивают твоего пятилетнего ребенка, это невозможно. Это действительно заставляет думать, что вы, русские, – нелюди. Для нас в Украине это так. Это сформированный мейнстрим", – объяснил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что такое мнение украинцев о россиянах "будет сломать тяжело".

"Поэтому я считаю, что единственный вариант, которым должна закончиться эта война, – это проигрыш Российской Федерации. Только тогда вы пройдете через искупление, осознаете это. И у вас перестанут доминировать вот эти человеконенавистнические мотивы – и люди, которые постоянно в них живут", – заявил Подоляк.

Он назвал президента России Владимира Путина, который 24 февраля объявил о вторжении в Украину, "человеком с человеконенавистнической идеологией, который на полном серьезе рассказывает о том, как Украина не должна существовать".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В России войну против Украины публично называют военной "спецоперацией" и преследуют каждого, кто называет войну войной.

Согласно опросу, проведенному российской организацией "Левада-центра" в конце марта, 81% россиян поддерживает вторжение российской армии в Украину.

Теги: Россия, Владимир Путин, война, пропаганда, агрессия, вторжение, пьянство, советник, война России против Украины, русские, Михаил Подоляк
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