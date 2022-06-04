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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о войне: Руководство РФ доводит до абсурда свою стратегию, это какая-то попытка самоубийства страны

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Подоляк: Война нелинейный процесс
Подоляк: Война – нелинейный процесс
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Война России против Украины может затянуться на срок до шести месяцев. Такое мнение советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил "Медузе" в интервью, которое было опубликовано 3 июня.

"Если считать по накопленному оружию, это может затянуться на срок от двух до шести месяцев. Но война – нелинейный процесс, влияют десятки, а то и сотни факторов, включая непрямые военные и непрямые дипломатические. Я бы сроки конкретно не ставил", – сказал он.

Советник главы ОП считает, что следует больше анализировать изменения общественных настроений в Украине, России, Европе.

"Мы сейчас понимаем, что необходимо снова начать более интенсивно работать с пророссийским лобби, которое есть в Европе, для того чтобы оно не имело возможности продвигать дальше эти убийственные для Украины нарративы", – объяснил Подоляк.

По его словам, он ожидал, что после первой фазы войны "русские откажутся от любви к собственной пропаганде, вернутся в адекватную аналитику, то есть сделают выводы, какие для них будут последствия в среднесрочной перспективе, и начнут искать возможности договориться о чем-то".

"Оказалось, нет. Все, что сейчас делает руководство Российской Федерации, – это доведение до абсурда своей стратегии. Я так понимаю, что это какая-то попытка фантастического самоубийства страны", – заявил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину 24 февраля, его целью глава Кремля назвал некие "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

Спустя 100 дней после открытого вторжения российские войска потеряли более 31 тыс. погибших (по данным Генштаба Вооруженных сил Украины), оккупанты также были изгнаны из северных областей и отодвинуты от Харькова. Сейчас бои идут на Донбассе (наиболее активно – в районе Северодонецка Луганской области), на юге страны и в Харьковской области.

Теги: Россия, война, пропаганда, самоубийство, вторжение, советник, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк
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