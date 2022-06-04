Подоляк о войне: Руководство РФ доводит до абсурда свою стратегию, это какая-то попытка самоубийства страны

"Если считать по накопленному оружию, это может затянуться на срок от двух до шести месяцев. Но война – нелинейный процесс, влияют десятки, а то и сотни факторов, включая непрямые военные и непрямые дипломатические. Я бы сроки конкретно не ставил", – сказал он.

Советник главы ОП считает, что следует больше анализировать изменения общественных настроений в Украине, России, Европе.

"Мы сейчас понимаем, что необходимо снова начать более интенсивно работать с пророссийским лобби, которое есть в Европе, для того чтобы оно не имело возможности продвигать дальше эти убийственные для Украины нарративы", – объяснил Подоляк.

По его словам, он ожидал, что после первой фазы войны "русские откажутся от любви к собственной пропаганде, вернутся в адекватную аналитику, то есть сделают выводы, какие для них будут последствия в среднесрочной перспективе, и начнут искать возможности договориться о чем-то".

"Оказалось, нет. Все, что сейчас делает руководство Российской Федерации, – это доведение до абсурда своей стратегии. Я так понимаю, что это какая-то попытка фантастического самоубийства страны", – заявил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)