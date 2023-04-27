Появились первые фото Эрдогана после заявлений о его проблемах со здоровьем. Турецкого президента сфотографировали во время разговора с Путиным об Украине

"Президент Эрдоган побеседовал с президентом России Путиным по телефону", – сказано в подписи к фото.
Опубликованные фотографии Эрдогана (сделанные, как утверждается, во время переговоров) стали первыми после сообщений об ухудшении здоровья президента Турции.
TRT Haber сообщил, что Эрдоган и Путин обсудили, в частности, войну России и Украины и "зерновую сделку".
Информация о разговоре с Путиным не публиковалась пока ни в Twitter Эрдогана, ни на официальных ресурсах, освещающих деятельность российского и турецкого президентов.
#SONDAK * KA— TRT HABER (@trthaber) April 27, 2023
Cumhurba * kan * Erdo * an, Rusya Devlet Ba * kan * Putin ile telefonda görü * tü.https://t.co/DEcu4qiMKO pic.twitter.com/lNEc89fC81
Эрдоган 26 апреля объявил, что отменяет несколько своих предвыборных поездок из-за проблем со здоровьем.
Эрдогану стало плохо 26 апреля во время прямого эфира на телевидении во время предвыборного выступления. Сам Эрдоган заявил позже, что заболел "желудочным гриппом".
Некоторые СМИ писали, что якобы у Эрдогана случился сердечный приступ и он госпитализирован, однако управление по связям с общественностью президента Турции опровергло эти заявления.
В Турции сейчас проходит предвыборная кампания, выборы президента намечены на 14 мая. 16 марта Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты Турции на новый срок. Оппозиция объявила своим кандидатом Кемаля Кылычдароглу.