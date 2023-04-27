Появились первые фото Эрдогана после заявлений о его проблемах со здоровьем. Турецкого президента сфотографировали во время разговора с Путиным об Украине

"Президент Эрдоган побеседовал с президентом России Путиным по телефону", – сказано в подписи к фото.

Опубликованные фотографии Эрдогана (сделанные, как утверждается, во время переговоров) стали первыми после сообщений об ухудшении здоровья президента Турции.

TRT Haber сообщил, что Эрдоган и Путин обсудили, в частности, войну России и Украины и "зерновую сделку".

Информация о разговоре с Путиным не публиковалась пока ни в Twitter Эрдогана, ни на официальных ресурсах, освещающих деятельность российского и турецкого президентов.

Эрдоган 26 апреля объявил, что отменяет несколько своих предвыборных поездок из-за проблем со здоровьем.