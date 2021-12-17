Полиция задержала экс-премьера Словакии, обвинив его в подстрекательстве к нарушению карантина

Вечером 16 декабря полицейские доставили Фицо в участок для допроса и отпустили тем же вечером.
Экс-премьер считает, что его задержанием полиция пыталась сорвать протест. Он заявил, что ему предъявили обвинения в подстрекательстве к нарушению карантина (за это предусмотрено до двух лет лишения свободы.
Smer-SD организовала автопробег из-за отказа президента Словакии Зузаны Чапутовой назначить досрочные выборы. В партии настаивают, что акция не нарушает карантинные ограничения, так как участники находились в личных автомобилях.
Dennik отмечает, что автопробег по улицам словацкой столицы состоялся, несмотря на задержание Фицо.
Роберт Фицо был премьер-министром Словакии дважды: в 2006 – 2010 и в 2012 – 2018 годах. Фицо был вынужден уйти с поста премьера после убийства журналиста Яна Куцяка, который расследовал тайные связи между бизнесменами, политиками и другими чиновниками. Убийство журналиста повлекло за собой волну антиправительственных акций.
Левый популист Роберт Фицо резко критикует реакцию словацкого правительства на пандемию коронавируса и выступает против вакцинации.
Словакия стала одной из наиболее пострадавших от пандемии стран ЕС. По данным сайта korona.gov.sk, в стране с населением 5,5 млн человек за период пандемии зарегистрировано более 794 тыс. заболеваний и более 15,7 тыс. смертей.