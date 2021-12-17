Полиция задержала экс-премьера Словакии, обвинив его в подстрекательстве к нарушению карантина

Фицо резко критикует реакцию словацкого правительства на пандемию коронавируса и выступает против вакцинации Фото: EPA

Вечером 16 декабря полицейские доставили Фицо в участок для допроса и отпустили тем же вечером.

Экс-премьер считает, что его задержанием полиция пыталась сорвать протест. Он заявил, что ему предъявили обвинения в подстрекательстве к нарушению карантина (за это предусмотрено до двух лет лишения свободы.

Smer-SD организовала автопробег из-за отказа президента Словакии Зузаны Чапутовой назначить досрочные выборы. В партии настаивают, что акция не нарушает карантинные ограничения, так как участники находились в личных автомобилях.

Dennik отмечает, что автопробег по улицам словацкой столицы состоялся, несмотря на задержание Фицо.