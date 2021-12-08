В Париже задержали подозреваемого в убийстве журналиста Хашогги – СМИ

По данным СМИ, правоохранители задержали 33-летнего Халеда Айеда Алотайби. Считается, что он является одним из 26 саудовцев, разыскиваемых Турцией за убийство Хашогги. Также он находился в базе розыска Интерпола.

Алотайби – бывший саудовский королевский гвардеец. Как сообщают СМИ, он путешествовал под своим именем, а из парижского аэропорта, где его задержали, должен был вылететь в Эр-Рияд.

Мужчину отправили под стражу в судебном порядке. Сам он отрицает любую причастность к смерти журналиста.

Как отмечает RTL, если его личность будет окончательно подтверждена, мужчину уведомят об ордере на его арест в Турции. Затем он может либо согласиться на экстрадицию и полететь в Турцию, либо оспорить ордер на арест.

В то же время представители Саудовской Аравии утверждают, что Алотайби задержали по ошибке, а все причастные к убийству Хашогги уже осуждены.