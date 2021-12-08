ГОРДОН
 
 
МИР

В Париже задержали подозреваемого в убийстве журналиста Хашогги – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хашогги был убит 2 октября 2018 года
Хашогги был убит 2 октября 2018 года
Фото: EPA

В парижском аэропорту имени Шарля де Голля задержали одного из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста, колумниста The Washington Post Джамаля Хашогги. Об этом 7 декабря сообщили BBC и RTL, ссылаясь на источники в полиции.

По данным СМИ, правоохранители задержали 33-летнего Халеда Айеда Алотайби. Считается, что он является одним из 26 саудовцев, разыскиваемых Турцией за убийство Хашогги. Также он находился в базе розыска Интерпола.

Алотайби – бывший саудовский королевский гвардеец. Как сообщают СМИ, он путешествовал под своим именем, а из парижского аэропорта, где его задержали, должен был вылететь в Эр-Рияд.

Мужчину отправили под стражу в судебном порядке. Сам он отрицает любую причастность к смерти журналиста.

Как отмечает RTL, если его личность будет окончательно подтверждена, мужчину уведомят об ордере на его арест в Турции. Затем он может либо согласиться на экстрадицию и полететь в Турцию, либо оспорить ордер на арест.

В то же время представители Саудовской Аравии утверждают, что Алотайби задержали по ошибке, а все причастные к убийству Хашогги уже осуждены.

Контекст:

Хашогги был убит 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

59-летний журналист неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.

Турецкие правоохранители считают, что тело журналиста расчленили и уничтожили в кислоте на территории консульства или в резиденции генерального консула.

19 июня 2019 года спецдокладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламард обнародовала доклад, согласно которому существуют достоверные доказательства связи между убийством журналиста и наследным принцем. Последний свою причастность к преступлению отрицает.

7 сентября уголовный суд Эр-Рияда вынес окончательный приговор по делу Хашогги. Пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы каждый, еще один получил 10 лет заключения, двое – по семь лет лишения свободы.

23 декабря 2019 года суд признал этих восьмерых человек виновными в убийстве журналиста. Пятерых суд приговорил к смертной казни, еще троих – к тюремному заключению на 24 года. Однако в мае 2020 года сыновья погибшего объявили, что прощают виновных. В соответствии с законодательством Саудовской Аравии смертный приговор в таком случае подлежит пересмотру.

Калламард заявила, что новые приговоры не имеют юридической и моральной легитимности.

В октябре 2020 года невеста Хашогги Хатидже Дженгиз и основанная журналистом американская правозащитная группа "Дженгиз и демократия для арабского мира сейчас" подала гражданский иск в окружной суд округа Колумбия в США на Мухаммеда ибн Салмана и более 20 других должностных лиц арабской страны.

В феврале этого года американская разведка заявила, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман одобрил операцию по захвату или убийству Хашогги.

Теги: Турция, Франция, убийство, Париж, экстрадиция, журналисты, Джамал Хашогги
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты самая лучшая в мире!" Горбунов публично признался в любви Осадчей и показал ее домашнее фото
"Ты самая лучшая в мире!" Горбунов публично признался в любви Осадчей и показал ее домашнее фото
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой
"Все очень эстетично". Седокова показала трусы перед камерой
"Папе сегодня 85". Гордон показал своего отца
"Папе сегодня 85". Гордон показал своего отца
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ
"Сладкая детка", "Глаз не отвести". Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова выложила в сеть постельное фото без бюстгальтера
"Сладкая детка", "Глаз не отвести". Бывшая солистка "ВИА Гры" Миша Романова выложила в сеть постельное фото без бюстгальтера
"Вы не беременны? Проглядывается хорошо животик". Лобода показала фигуру в золотистом купальнике
"Вы не беременны? Проглядывается хорошо животик". Лобода показала фигуру в золотистом купальнике
"Кошечка", "Так сексуально". Водонаева показала голый пах и ягодицы
"Кошечка", "Так сексуально". Водонаева показала голый пах и ягодицы
  "Это был концертный тур за деньги. За большие деньги". Клара Новикова рассказала, как агитировала за Януковича
  "Это был концертный тур за деньги. За большие деньги". Клара Новикова рассказала, как агитировала за Януковича
  Виторган: Путин проигрывает вместе со всей страной, но создает иллюзию в собственной системе координат, что побеждает
  Виторган: Путин проигрывает вместе со всей страной, но создает иллюзию в собственной системе координат, что побеждает
"Вы не выглядите старше 30", "Sexy mama". 52-летняя Зета-Джонс с голым животом устроила перед фотографом танцы
"Вы не выглядите старше 30", "Sexy mama". 52-летняя Зета-Джонс с голым животом устроила перед фотографом танцы
  Главред Viva!: Шесть человек работали на Кухар, чтобы она стала звездой
  Главред Viva!: Шесть человек работали на Кухар, чтобы она стала звездой
  "Очень интересная женщина". Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, о чем полтора часа говорил с Елизаветой II
  "Очень интересная женщина". Руководитель ансамбля имени Вирского рассказал, о чем полтора часа говорил с Елизаветой II
"Какие вкусности", "Идеальная". 25-летняя дочь Заворотнюк снялась голой на Мальдивах
"Какие вкусности", "Идеальная". 25-летняя дочь Заворотнюк снялась голой на Мальдивах
"Котики", "Очень на вас похож". Звезда "Сватов" Кошмал крупным планом показала лицо трехлетнего сына
"Котики", "Очень на вас похож". Звезда "Сватов" Кошмал крупным планом показала лицо трехлетнего сына
"С большим удовольствием вытолкну". Нина Матвиенко заявила, что ждет, когда из ее дома съедет дочь со своей семьей
"С большим удовольствием вытолкну". Нина Матвиенко заявила, что ждет, когда из ее дома съедет дочь со своей семьей
"Боже, какие идеальные ноги". Видео с 58-летней Милявской в мини-платье набрало 1,4 млн просмотров
"Боже, какие идеальные ноги". Видео с 58-летней Милявской в мини-платье набрало 1,4 млн просмотров
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой (238856)
2
48-летняя Клум показала голую грудь и пах (140806)
3
"Чудесная задница". Рианна эротично прогнулась перед камерой, показав пятую точку (73656)
4
"Искусственные лица", "Зубы, как унитазы, сделали". Королева и Тарзан показали, как выглядят сейчас (67241)
5
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену (66988)
6
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса" (52295)
7
"Хорошенькая". Обнаженная Кристина Асмус показала, как принимает душ (36171)
8
"Не уверена, что вы готовы это увидеть". Седокова показала, как выглядела в 19 лет, когда работала ведущей на "Новом канале" (30759)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS