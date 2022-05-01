Польша как гарант не поддержит мирное соглашение со сдачей украинских территорий России

В Польше заявили, что обсуждают проект соглашения между Украиной и государствами-гарантами Фото: depositphotos.com

Он отметил, что Украина предложила Польше присоединиться к группе стран, которые будут гарантировать ее безопасность. По его словам, Польша не будет уклоняться от своей ответственности и сейчас обсуждается проект соглашения между Украиной и государствами-гарантами. Кумоха назвал это одним из возможных способов прекращения конфликта.

Политик подчеркнул, что Польшу интересует только такое мирное соглашение, которое гарантирует территориальную целостность Украины и ее независимость. И только такое, на которое соглашаются украинцы.

Он сообщил, что в консультациях участвуют США, Великобритания, Польша, Германия, Франция, Турция и некоторые другие страны.

"Мы не будем уклоняться от своих обязательств, и я могу вас заверить: не будет поддержки ни одному мирному соглашению, которое отдаст Украину России", – заявил он.

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