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Польша как гарант не поддержит мирное соглашение со сдачей украинских территорий России

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В Польше заявили, что обсуждают проект соглашения между Украиной и государствами-гарантами
В Польше заявили, что обсуждают проект соглашения между Украиной и государствами-гарантами
Фото: depositphotos.com

Польша готова выступить гарантом безопасности Украины в будущем мирном соглашении с Российской Федерацией, однако не поддержит документ со сдачей украинских территорий. Об этом глава отдела международной политики офиса президента Польши Якуб Кумоха рассказал в интервью gazeta.pl.

Он отметил, что Украина предложила Польше присоединиться к группе стран, которые будут гарантировать ее безопасность. По его словам, Польша не будет уклоняться от своей ответственности и сейчас обсуждается проект соглашения между Украиной и государствами-гарантами. Кумоха назвал это одним из возможных способов прекращения конфликта.

Политик подчеркнул, что Польшу интересует только такое мирное соглашение, которое гарантирует территориальную целостность Украины и ее независимость. И только такое, на которое соглашаются украинцы.

Он сообщил, что в консультациях участвуют США, Великобритания, Польша, Германия, Франция, Турция и некоторые другие страны.

"Мы не будем уклоняться от своих обязательств, и я могу вас заверить: не будет поддержки ни одному мирному соглашению, которое отдаст Украину России", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После очередного раунда переговоров с РФ 29 марта Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружения и закрытие воздушного пространства, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы, сообщал член делегации Александр Чалый.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Турция и Польша, но окончательной договоренности ни с кем из них еще нет. Еще от ряда стран Украина ожидает подтверждения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, оккупация, переговоры, война России против Украины
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